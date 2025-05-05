Внучка Олега Стриженова стала мамой в седьмой раз

Александра Стриженова (фото: Instagram* @mommy_me_ya)
Внучка знаменитого советского актёра Олега Стриженова рассказала, что стала мамой в седьмой раз. Александра Стриженова поделилась радостной новостью в личном блоге.
37-летняя блогер опубликовала снимок из больничной палаты и сообщила, что стала мамой девочки. Это уже седьмой ребёнок Стриженовой, и второй общий с её нынешним супругом.
О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года. Муж очень хорошо относится к детям супруги от предыдущих отношений.
Напомним, что Александра родила первого ребёнка, когда ей было всего 19 лет.
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*запрещён в РФ
О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года. Муж очень хорошо относится к детям супруги от предыдущих отношений.
Напомним, что Александра родила первого ребёнка, когда ей было всего 19 лет.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова