Вдовец Заворотнюк судится из-за квартиры актрисы

Личная жизнь популярных артистов кажется красивой и безупречной. Однако иногда за картинкой полного благополучия скрываются скелеты в шкафу, а в семейных гнездышках кипят нешуточные страсти. Так произошло и с одной из самых красивых пар российского шоубизнеса Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. О том, что разрушило семейную идиллию и как на самом деле жили артисты в браке выяснила редакция «Радио 1».