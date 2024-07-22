Вдовец Заворотнюк судится из-за квартиры актрисы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, которая перешла ему от супруги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Чернышев обвиняет застройщика в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. По предварительным данным, речь идет о несвоевременной сдаче новостройки.
Согласно информации источника, это может быть многоквартирный дом в Москве.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга. Заворотнюк имела в собственности еще несколько объектов недвижимости, которые теперь перейдут ее родственникам.
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Согласно информации источника, это может быть многоквартирный дом в Москве.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга. Заворотнюк имела в собственности еще несколько объектов недвижимости, которые теперь перейдут ее родственникам.
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Екатерина Коршунова