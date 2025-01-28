Fox News: На границе США и Мексики мигранты и пограничники устроили перестрелку

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На границе США и Мексики случилась перестрелка между пограничниками и мигрантами, сообщил телеканал Fox News.
Подчеркивалось, что группа нелегальных мигрантов предприняла попытку пересечь границу, в итоге сотрудники пограничного патруля Соединенных Штатов Америки открыли огонь и остановили их. По информации телеканала, пострадавших нет.
Перестрелка была недалеко от острова Фронтон. Он находился на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По предварительной информации, мигранты, ставшие участниками перестрелки, могут быть членами наркокартеля.
Напомним, что президент Дональд Трамп дал общение прекратить поток нелегалов в США, ставший рекордным при предыдущей администрации. На помощь пограничной службе поручили выдвинуться военнослужащим.
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Перестрелка была недалеко от острова Фронтон. Он находился на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По предварительной информации, мигранты, ставшие участниками перестрелки, могут быть членами наркокартеля.
Напомним, что президент Дональд Трамп дал общение прекратить поток нелегалов в США, ставший рекордным при предыдущей администрации. На помощь пограничной службе поручили выдвинуться военнослужащим.
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Ольга Енгалычева