В Германии хотят радикально решить проблему с иностранцами

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Чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегалов хотят предложить ввести в Германии депутаты фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), являющейся оппозиционной. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на соответствующую документацию.
«Мерц (кандидат в канцлеры Германии от ХДС – Прим. ред.) хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища! Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии», — сказано в материале.Как уточнили авторы, меры хотят ввести на фоне участившихся случаев насилия со стороны иностранцев. В частности, упоминается нападение афганца на людей в Ашаффенбурге.
«Мигрантам следует последовательно отказывать во въезде на границах с Германией, а тех, кто по закону обязан покинуть страну, следует содержать под стражей до депортации», — резюмируется в публикации.
Перед этим стало известно, какой закон, связанный с мигрантами, вступил в силу в России.
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Никита Кротов