Fox Weather: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен» в США

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При урагане «Хелен» в США погибла семья, которая сбежала с Украины в 2022 году. Как передает Fox Weather, выжил один человек, его зовут Рик Вибе.
По данным журналистов, невестка брата Вибе, ее муж, сын-подросток и мама жили под Херсоном до апреля 2022 года, потом перебрались в Латвию, потом в Литву, оттуда в Польшу, а затем в США, где поселились в Бернсвилле Северной Каролины.
Как уточнили авторы материала, трагедия произошла, когда река Саут-То вышла из берегов, уничтожив жилье Вибе. Тела двух человек обнаружили больше чем в 14 километрах от места происшествия, еще четыре человека числятся пропавшими. По предварительным данным, они тоже погибли.
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Как уточнили авторы материала, трагедия произошла, когда река Саут-То вышла из берегов, уничтожив жилье Вибе. Тела двух человек обнаружили больше чем в 14 километрах от места происшествия, еще четыре человека числятся пропавшими. По предварительным данным, они тоже погибли.
«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — прокомментировал Вибе.«Хелен» настиг Флориду 26 сентября и пошел на север, где вызвал наводнения в нескольких штатах, включая Северную Каролину. Власти сообщили, что погибло больше 230 человек.
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Никита Кротов