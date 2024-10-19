К месту ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине вылетел вертолёт Ми-8

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Вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел в район Корсаковского порта на Сахалине, где перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
В настоящее время сотрудники экстренных служб осматривают береговую полосу около места ЧП. Также принимаются специальные меры для возвращения опрокинувшегося судна в устойчивое положение. Ожидается, что после этого специалисты начнут обследовать корабль.
Согласно информации МЧС России, всего в поисково-спасательной операции задействованы 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.
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Согласно информации МЧС России, всего в поисково-спасательной операции задействованы 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.
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Екатерина Коршунова