Фрагмент фасада здания упал на двух девушек в центре российского города — фото
В Пензе проводится проверка по факту падения элемента фасада исторического здания на прохожих. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 15 сентября на Московской улице. С дома на двух девушек упал кусок штукатурки. В результате обе пострадавшие получили ушибы.
В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. По ее итогам дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание строения.
В региональной прокуратуре уточнили, что здание №60 по Московской улице, с которого отвалилась штукатурка, является объектом культурного наследия регионального значения. Надзорное ведомство также организовало проверку и поставило на контроль ее ход и результаты.
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