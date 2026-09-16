Фрагмент фасада здания упал на двух девушек в центре российского города — фото

16 сентября 2026, 23:00

СК: Фрагмент фасада здания упал на двух девушек в центре Пензы

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Пензе проводится проверка по факту падения элемента фасада исторического здания на прохожих. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.