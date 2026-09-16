Достижения.рф

Фрагмент фасада здания упал на двух девушек в центре российского города — фото

СК: Фрагмент фасада здания упал на двух девушек в центре Пензы
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Пензе проводится проверка по факту падения элемента фасада исторического здания на прохожих. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Инцидент произошел 15 сентября на Московской улице. С дома на двух девушек упал кусок штукатурки. В результате обе пострадавшие получили ушибы.

Фото: vk.ru/prokpenza58

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. По ее итогам дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание строения.

В региональной прокуратуре уточнили, что здание №60 по Московской улице, с которого отвалилась штукатурка, является объектом культурного наследия регионального значения. Надзорное ведомство также организовало проверку и поставило на контроль ее ход и результаты.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0