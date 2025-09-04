Во время урока в российской школе штукатурка обвалилась на ученицу
В ивановской школе девочку травмировала обвалившаяся штукатурка
Во время занятий в одной из школ города Иваново кусок штукатурки упал с потолка на ученицу. Подробности сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ивановской области.
В результате происшествия несовершеннолетняя получила ушиб. По данному факту следователи организовали проверку. Их задача — установить все обстоятельства и причины произошедшего.
«Прокуратурой района внесено представление директору школы. Акт реагирования находится на рассмотрении», — заявили представители пресс-службы.Надзорное ведомство продолжает контролировать вопрос обеспечения безопасности условий для пребывания детей в школе.
Ранее сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде, где школьник получил 8 лет «строгача» за подготовку теракта. Отмечается, что он действовал под влиянием радикальных религиозных убеждений.