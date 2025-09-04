Достижения.рф

Во время урока в российской школе штукатурка обвалилась на ученицу

Фото: Istock/hxdbzxy

Во время занятий в одной из школ города Иваново кусок штукатурки упал с потолка на ученицу. Подробности сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ивановской области.



В результате происшествия несовершеннолетняя получила ушиб. По данному факту следователи организовали проверку. Их задача — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

«Прокуратурой района внесено представление директору школы. Акт реагирования находится на рассмотрении», — заявили представители пресс-службы.
Надзорное ведомство продолжает контролировать вопрос обеспечения безопасности условий для пребывания детей в школе.

Ольга Щелокова

