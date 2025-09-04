Во время урока в российской школе штукатурка обвалилась на ученицу

04 сентября 2025, 20:59

В ивановской школе девочку травмировала обвалившаяся штукатурка

Фото: Istock/hxdbzxy

Во время занятий в одной из школ города Иваново кусок штукатурки упал с потолка на ученицу. Подробности сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ивановской области.





В результате происшествия несовершеннолетняя получила ушиб. По данному факту следователи организовали проверку. Их задача — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

«Прокуратурой района внесено представление директору школы. Акт реагирования находится на рассмотрении», — заявили представители пресс-службы.