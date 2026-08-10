Фрагменты бивней моржа обнаружили читинские таможенники под одеждой у туристов

10 августа 2026, 11:09

Фото: пресс-служба ФТС России

Читинские таможенники обнаружили фрагменты бивней моржа весом почти 7 кг у туристов, следовавших на автобусе в Маньчжурию (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.