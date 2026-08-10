Фрагменты бивней моржа обнаружили читинские таможенники под одеждой у туристов
Читинские таможенники обнаружили фрагменты бивней моржа весом почти 7 кг у туристов, следовавших на автобусе в Маньчжурию (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
В пункте пропуска Забайкальск сотрудники таможни обратили внимание на двух россиянок и иностранца, чьи поведение и внешний вид выдавали нервозность. В ходе досмотра у них были обнаружены 10 дериватов млекопитающего: восемь находились в носках, спрятанных под одеждой женщин, а два были прикреплены скотчем к ноге мужчины.
Женщины объяснили, что перевозили товар за вознаграждение для третьего лица, в то время как иностранец утверждал, что приобрел эти предметы для себя. Экспертиза показала, что изъятые предметы являются необработанными фрагментами клыков моржа.
По факту случившегося возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников или иных методов, затрудняющих их обнаружение). Материалы дел переданы на рассмотрение мировому судье.
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