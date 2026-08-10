Тело альпинистки Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, не будут спускать
Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, не будут спускать. Об этом пишет Mash.
В течение года после трагедии никто не отважился подойти к палатке Наговициной из-за чрезмерной опасности маршрута. Основная сложность заключается в высоте и рискованности пути.
В связи с этим Кыргызстан планирует ввести новые правила для восхождений на семитысячники. Альпинистам потребуется страховка, покрывающая вертолётные спасательные операции, подтверждение опыта и маршрутный план.
Специальная комиссия будет выдавать разрешения. Цель нововведений — сократить число трагедий и не допускать к восхождениям на самые опасные вершины тех, кто не подготовлен. Новая система допуска сначала будет опробована на пике Победы, а потом распространена на пик Ленина и Хан-Тенгри.
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