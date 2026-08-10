Тело альпинистки Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, не будут спускать

10 августа 2026, 10:02

Mash: Тело альпинистки Наговициной не будут спускать с пика Победы в Киргизии

Фото: iStock/MikeLaptev

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, не будут спускать. Об этом пишет Mash.