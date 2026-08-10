В переходе московского метро мужчина толкнул в спину мальчика на самокате
В переходе метро «Печатники» мужчина толкнул в спину мальчика на самокате. Об этом сообщает АГН «Москва».
В подземном переходе ребёнок подвергся нападению. Мужчина внезапно нанёс ему удар в спину, прямо на глазах у матери. Пострадавший упал на пол и ударился лицом.
Агрессор сразу же скрылся, однако правоохранители оперативно разыскали его и задержали в квартире на Ленинском проспекте. Выяснилось, что 52-летний мужчина имеет судимость.
Он выразил готовность оказать помощь мальчику в процессе реабилитации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев. На время дознания злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.
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