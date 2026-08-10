Одна из пострадавших при наезде авто на группу пешеходов в центре Омска скончалась
В омской больнице скончалась одна из пострадавших в трагической аварии с участием легковушки и толпы пешеходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
ДТП случилось днём 6 августа в Омске на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса. Пожилой водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в группу из семи пешеходов, которые стояли на островке безопасности. Предварительно, мужчине стало плохо с сердцем. Семь пешеходов и водитель получили различные травмы, их доставили в больницу.
Позже одна из пострадавших умерла. Ещё один человек остаётся в реанимации, остальные продолжают лечение. Кроме того, за медицинской помощью обратилась женщина, которая ранее отказалась от госпитализации.
У водителя Lada Granta диагностировали ушиб брюшной стенки. Алкогольного опьянения у него не выявили, стаж вождения мужчины — 48 лет. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
Читайте также: