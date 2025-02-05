Внучка могла расчленить экс-мэра Самары Тархова и его супругу

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По предварительной информации, внучка убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могла их расчленить. Этим поделились в Mash.
«Экс-главу Самары Виктора Тархова и его супругу могла расчленить их внучка Екатерина. Эту версию рассматривают правоохранительные органы», — пишут в telegram-канале.
Как стало известно изданию, пара пропала еще в январе. Об их исчезновении никто не знал, так как внучка писала СМСки с их телефонов для создания иллюзии, что они живы. К тому же подозреваемая регулярно привозила документы в офис компании «Новитрек» с подписями деда, который там работал. Параллельно девушка распродавала имущество Тархова, а именно коллекцию икон, автомобиль Toyota RAV4 и драгоценности.
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Правоохранители заподозрили, что внучка могла расчленить убитых. В последний раз их запечатлела камера дома, где они жили. После от туда пара уже не выходила. В один из дней зафиксировано, что девушка покидала квартиру родственников с подозрительными черными пакетами. К тому же есть данные о приобретении ей пластмассовых бочек.
По предварительной информации, внучка могла пойти на убийство из-за обиды на деда. На ней и ее матери зафиксирован долг в семь миллионов рублей. Тела супругов до сих пор не найдены, а сама подозреваемая отказывается от дачи показаний.
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