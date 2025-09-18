Фрагменты тела обнаружили в багажнике авто популярного певца

18 сентября 2025, 15:49

TMZ: обнаруженные в машине певца D4vd останки принадлежат пропавшей девочке

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В багажнике автомобиля, принадлежащего американскому певцу Энтони Берку, известному под псевдонимом D4vd, обнаружили фрагменты человеческого тела. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 15-летней Селесте Ривас, пропавшей без вести в апреле 2024 года в Калифорнии.