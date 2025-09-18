Фрагменты тела обнаружили в багажнике авто популярного певца
В багажнике автомобиля, принадлежащего американскому певцу Энтони Берку, известному под псевдонимом D4vd, обнаружили фрагменты человеческого тела. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 15-летней Селесте Ривас, пропавшей без вести в апреле 2024 года в Калифорнии.
Как сообщает TMZ, Селесту удалось опознать по уникальной татуировке на пальце с надписью «Shhh...», которая совпадает с татуировкой певца D4vd. По словам матери девочки, у Селесты был молодой человек по имени Дэвид, что может иметь связь с происшествием.
Дата смерти Селесты была установлена на 8 сентября, однако причина её гибели пока не названа – полиции необходимо провести дополнительные экспертизы и расследование.
Исполнитель в настоящее время находится в гастрольном туре по США. Его представитель заявил, что Энтони Берк осведомлен о ситуации и готов сотрудничать со следствием.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что полиция обнаружила сумку с останками в багажнике «Теслы» певца, оставленной на парковке несколько дней назад. Правоохранителей на место вызвали прохожие, которые жаловались на резкий и неприятный запах.
Расследование дела продолжается.
