Появились новые сведения о пропаже россиянки в Таиланде
В Таиланде шестой день ищут пропавшую 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая недавно переехала туда из Приморского края вместе с четырёхлетней дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что девочку нашли одну в номере отеля в районе Сукхумвит в Бангкоке, где расположены бары и ночные клубы. Сейчас ребёнок находится в детском доме и ждёт приезда родственников из Владивостока.
По информации, полученной от близких, мать вышла из такси ночью 13 сентября и не вернулась. Родители Эрики уже вылетают в Таиланд, чтобы забрать внучку.
В последние месяцы женщина активно искала няню для дочери в Бангкоке, а также на Пхукете и Бали. При этом она проявляла интерес к ночной жизни, включая посещение клубов и русских караоке.
Местные жители отмечают, что район Сукхумвит известен своей сомнительной репутацией – здесь часто совершаются кражи вещей и документов. Посетившие его русские туристы и жители нередко оказываются в полицейских участках, однако правоохранители не всегда спешат обращаться в консульство за помощью.
Читайте также: