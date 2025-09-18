Появились новые сведения о пропаже россиянки в Таиланде

18 сентября 2025, 14:32

Mash: пропавшая в Таиланде россиянка искала няню для дочери

Фото: iStock/undefined undefined

В Таиланде шестой день ищут пропавшую 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая недавно переехала туда из Приморского края вместе с четырёхлетней дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.