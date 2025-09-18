Российские подростки устроили погром в школьном туалете — видео

18 сентября 2025, 15:22

В Красноярске подростки устроили погром в школьном туалете для видео

Фото: iStock/Ritthichai

В Красноярске группа учеников устроила погром в школьном туалете, засняв свои действия на видео. Позже запись появилась в Сети, ее опубликовал Telegram-канал Kras Mash.





Инцидент произошел в новом корпусе гимназии №9 в Железнодорожном районе. На видео один из подростков, представившись вымышленным депутатом, заявил о начале «реставрации» школы.

«Я депутат Красноярского края, и я открыл эту школу. Сегодня мы с моей командой подчиненных будем реставрировать эту школу, а именно туалеты. Ребята, приступаем», — заявляет юноша, одетый в синий пиджак.

