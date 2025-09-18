Российские подростки устроили погром в школьном туалете — видео
В Красноярске подростки устроили погром в школьном туалете для видео
В Красноярске группа учеников устроила погром в школьном туалете, засняв свои действия на видео. Позже запись появилась в Сети, ее опубликовал Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел в новом корпусе гимназии №9 в Железнодорожном районе. На видео один из подростков, представившись вымышленным депутатом, заявил о начале «реставрации» школы.
«Я депутат Красноярского края, и я открыл эту школу. Сегодня мы с моей командой подчиненных будем реставрировать эту школу, а именно туалеты. Ребята, приступаем», — заявляет юноша, одетый в синий пиджак.После этого школьники начинают портить имущество: срывать ручки с дверей, пробивать ими дыры в стенах и выламывать специальные поручни в кабинках для людей с инвалидностью. В это время они смеются и напевают песни.
