Пенсионер расстрелял толпу школьников в российском городе
Пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников в Батайске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В материале говорится, что один из ребят получил ранение, в ходе операции врачам удалось извлечь дробь. Инцидент произошёл возле гаражей на Октябрьской улице, рядом со школой №16.
Ребята громко прыгали по крышам, это не понравилось местному жителю. Возник спор.
По предварительным данным, в какой‑то момент мужчина вытащил оружие и выстрелил. Остальные дети в испуге разбежались. Пострадавший сейчас находится в больнице.
