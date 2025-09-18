Достижения.рф

Пенсионер расстрелял толпу школьников в российском городе

Mash: Пенсионер расстрелял толпу школьников в Батайске после прыжков на гаражах
Фото: istockphoto/IndiaUniform

Пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников в Батайске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



В материале говорится, что один из ребят получил ранение, в ходе операции врачам удалось извлечь дробь. Инцидент произошёл возле гаражей на Октябрьской улице, рядом со школой №16.

Ребята громко прыгали по крышам, это не понравилось местному жителю. Возник спор.

По предварительным данным, в какой‑то момент мужчина вытащил оружие и выстрелил. Остальные дети в испуге разбежались. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Никита Кротов

