Пенсионер расстрелял толпу школьников в российском городе

18 сентября 2025, 14:33

Mash: Пенсионер расстрелял толпу школьников в Батайске после прыжков на гаражах

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников в Батайске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.