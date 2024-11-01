Француза и немца задержали на Байконуре при попытке снять ракетоноситель

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На Байконуре в Казахстане задержали француза и немца, когда они попытались сфотографировать ракетоноситель «Энергия». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, силовики заметили двух иностранцев, 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, когда они стояли с телефонами возле ракетоносителя и собирались сделать фотографии.
По словам мужчин, они являются туристами и приехали посмотреть на легендарный Байконур. Они рассказали, что направлялись в сторону стенда динамических испытаний.
Обоих иностранцев задержали и доставили в отдел полиции. На них завели административное дело и отправили в СИЗО, где они дожидаются суда.
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По словам мужчин, они являются туристами и приехали посмотреть на легендарный Байконур. Они рассказали, что направлялись в сторону стенда динамических испытаний.
Обоих иностранцев задержали и доставили в отдел полиции. На них завели административное дело и отправили в СИЗО, где они дожидаются суда.
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Элина Позднякова