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Француза и немца задержали на Байконуре при попытке снять ракетоноситель

Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

На Байконуре в Казахстане задержали француза и немца, когда они попытались сфотографировать ракетоноситель «Энергия». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, силовики заметили двух иностранцев, 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, когда они стояли с телефонами возле ракетоносителя и собирались сделать фотографии.

По словам мужчин, они являются туристами и приехали посмотреть на легендарный Байконур. Они рассказали, что направлялись в сторону стенда динамических испытаний.



Обоих иностранцев задержали и доставили в отдел полиции. На них завели административное дело и отправили в СИЗО, где они дожидаются суда.

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В Крыму осудили агента СБУ из Чехии за попытку подрыва автомобиля с бойцом ВС РФ
Суд дал 14 лет жителю Чехии за попытку подрыва авто с военным по заданию СБУ
01 ноября 2024, 11:14

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Крыму приговорили к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался подорвать автомобиль с российским военным в Джанкое. Об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Чехии, имеющему гражданство Украины, за работу на СБУ. Помимо срока он получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении покушения на убийство, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовлении взрывных устройств.

Версия следствия гласит, что СБУ разработала план ликвидации экс-военного ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России перешёл в ряды ВС РФ. Для Для совершения этого преступления был привлечён житель Чехии, имеющий гражданство Украины и временно проживающий в Симферополе.

23 сентября 2023 года исполнитель установил на дно автомобиля военного взрывное устройство и дистанционно запустил его. Однако реализовать план ему не удалось благодаря оперативным действиям российских силовиков, которые задержали его.

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#военные
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Задержан начальник полиции аэропорта Сочи, за взятки позволявший провозить iPhone из ОАЭ
В Сочи задержали начальника полиции местного аэропорта за взятки
01 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Сочи задержали начальника полиции местного аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что он за взятки позволял провозить смартфоны IPhone 16 из Дубая без необходимой декларации. Полицейского сдал сочинский бизнесмен, который хотел ввести из ОАЭ 30 новых телефонов в обход таможни. У него были знакомые в полиции аэропорта. Возле терминала он встретился с начальником линейного отдела полиции и его подчинённым – командиром патрульно-постовой службы. Они согласились помочь бизнесмену, но за 150 тысяч рублей.

Мужчина думал в течение двух дней о даче взятки, но всё же не решился, опасаясь, что его могут повязать вместе с полицейскими. Тогда он принял решение самостоятельно обратиться в правоохранительные органы и сдал взяточников. Затем он даже принял участие в оперативных действиях, встретившись с полицейскими в аэропорту и передав им 150 тысяч рублей. Тогда их и взяли правоохранители.

В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По ней им грозит до 12 лет лишения свободы.

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#сочи
#аэропорт
#взятка
#задержание
#полицейские
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В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП
Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании
01 ноября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/blinow61

В Подмосковье разгорелся скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании и угрозами. 29-летняя массажистка Анна (имя изменено) заявила, что ее постоянный клиент, 31-летний Олег, совершил насильственные действия по отношению к ней после сеанса массажа в отеле в феврале 2023 года. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам девушки, она начала делать Олегу массаж в конце 2020 года, но прекратила свою деятельность в марте 2021 года. В феврале 2023 года клиент вновь обратился к ней с просьбой о массаже. После завершения сеанса, по версии Анны, Олег напал на нее и изнасиловал. Она не смогла сразу обратиться в полицию из-за запугивания со стороны мужчины.

Ситуация усугубилась в январе 2024 года, когда Олег заявил Анне, что заразился венерическим заболеванием и начал угрожать ей и ее родственникам. При этом он не требует компенсации, а лишь грозится отомстить. Девушка обратилась в полицию, по данному делу проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом.

До этого сообщалось, что хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#уголовное девушка
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В России мать заставила сына выпить чистящее средство
В Красноярском крае будут судить женщину, заставившую сына выпить «Азелит»
01 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевую пресс-службу прокуратуры.
Инцидент произошел, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.

У ребенка были диагностированы серьезные травмы: ожоги носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащая рана на затылке. В настоящее время он готовится к очередной операции.

Женщина была арестована в июле и сейчас находится в СИЗО. На допросах она не признала свою вину, утверждая, что не намеревалась убивать сына и хотела лишь его проучить. Прокуратура утвердила обвинение, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что в семье воспитываются четверо детей, в настоящее время они проживают с отцом.

Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА
Пропавший из архива в РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции за €3120
01 ноября 2024, 07:47

Фото: iStock/anyaberkut

Указ императора Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), был продан на аукционе во Франции. Об этом проинформировала «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.
Речь идет о документе, датированном 9 сентября 1727 года, в котором император отстраняет Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначает на его место князя Г.А. Урусова.

Начальная цена лота на торгах составляла всего одну — две тысячи евро, однако в результате активных торгов указ был продан за 3120 евро, что эквивалентно около 330 000 рублей. В карточке лота подчеркивается редкость данного документа, так как Петр II скончался в возрасте всего 14 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Журналистка из Подмосковья пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов
Журналистка пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов во Внуково
01 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Daddy1971

Министерство внутренних дел России начало проверку по заявлению 23-летней журналистки из Подмосковья, которая сообщила о причинении ей физического и морального вреда в аэропорту Внуково. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Сообщается, что девушка, работающая корреспондентом одного из сетевых изданий, пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании в рамках редакционного задания. В процессе съемки она столкнулась с неизвестным мужчиной, предположительно сотрудником посольства Великобритании, который толкнул её, что привело к потере равновесия.

Журналистка обратилась в полицию с просьбой принять меры к нарушителю. В МВД подчеркнули, что если будут выявлены признаки преступления, полицейские примут процессуальное решение, независимо от статуса и иммунитета предполагаемого нарушителя. Ведомство намерено действовать в соответствии с российским законодательством. Работа по выяснению обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться.

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#мвд
#инцидент
#журналист
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Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины
01 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, фигурант передавал противнику данные о военнослужащих ВС РФ, которые находятся в зоне СВО.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть Интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — указано в заявлении УФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье 275 УК: Государственная измена. Расследованием занимается следственный отдел хабаровского УФСБ.

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#мо
#дело
#интернет
#уголовное дело
#ук
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«Присылала свои голые фото»: в США осудили учительницу за совращение школьника
01 ноября 2024, 05:24

Фото: iStock/BrianAJackson

В США за совращение 15-летнего школьника осудили 27-летнюю учительницу Эмму Дилейни Хэнкок, которая вместе с этим является дочерью мэра города Вэллстон в штате Оклахома и женой начальника полиции. Об этом сообщает американское издание KFOR. Отмечается, что виновной женщину признал суд присяжных.
По информации издания, учительницу задержали весной 2023 года за развратные отношения с учеником. По версии обвинения, она общалась с ним в течение нескольких месяцев, показывала порнографические материалы и присылала свои обнаженные фото, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия». Отдельно уточняется, что в один из дней учительница «дала ему затянуться своей электронной сигаретой».

Сама обвиняемая признала вину только в том, что угостила школьника электронной сигаретой. Срок, который ей грозит, не сообщается.

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#сша
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В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
31 октября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением холодов многие кошки ищут тёплые места для отдыха и сна, и некоторые могут залезть в моторный отсек автомобиля. Это несёт риск травм и ожогов, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Двигатель во время работы нагревается до высоких температур. И если котик решит устроиться на капоте или в моторном отсеке, он может получить ожоги или травмы. Не исключено и повреждение электропроводки. Играя, кошки могут случайно повредить провода или датчики», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в редких случаях забравшееся под капот животное может стать причиной возгорания, если заиграется с автомобильными запчастями.

Чтобы предотвратить неприятные ситуации, спасатели советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра; проверять пространство под капотом перед каждой поездкой; установить защитные приспособления, которые не позволят животным проникнуть в моторный отсек.
«Если вы увидели котика под капотом чужого автомобиля, нужно оставить записку с предупреждением для водителя или дождаться его. Если вы заметили кошку под капотом собственной машины, постарайтесь аккуратно извлечь её и отнести в безопасное место. Не пытайтесь вытащить животное силой – это может напугать и травмировать его», – подчеркнули в Мособлпожспасе.
Там напомнили, что при необходимости обратиться за помощью спасателей можно по номеру #112.

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