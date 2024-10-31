В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии

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В Крыму суд приговорил двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии, который оказывает помощь участникам СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по июнь 2023 спецслужбы Украины склонили украинца к сотрудничеству. Для начала ему предложили поджечь любой автомобиль с символикой буквы «Z», что он и сделал 22 февраля 2023 года. Убедившись, что мужчина готов к сотрудничеству, ему поручили устранить общественного деятеля, который помогает бойцам СВО, пообещав заплатить миллион рублей.
Чтобы выполнить второе задание мужчина привлек своего товарища. Первый раз они совершили покушение в июне 2023 года, однако тогда СВУ не сработало. Вторая попытка произошла 12 июля того же года. Тогда во дворе дома в Феодосии взорвалось установленное в кофр мопеда СВУ. Пострадали три человека.
Таким образом, суд приговорил одного украинца к 16 годам колонии, а второго — к 10 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии строгого режима.
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Чтобы выполнить второе задание мужчина привлек своего товарища. Первый раз они совершили покушение в июне 2023 года, однако тогда СВУ не сработало. Вторая попытка произошла 12 июля того же года. Тогда во дворе дома в Феодосии взорвалось установленное в кофр мопеда СВУ. Пострадали три человека.
Таким образом, суд приговорил одного украинца к 16 годам колонии, а второго — к 10 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии строгого режима.
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Элина Позднякова