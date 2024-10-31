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В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Крыму суд приговорил двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии, который оказывает помощь участникам СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по июнь 2023 спецслужбы Украины склонили украинца к сотрудничеству. Для начала ему предложили поджечь любой автомобиль с символикой буквы «Z», что он и сделал 22 февраля 2023 года. Убедившись, что мужчина готов к сотрудничеству, ему поручили устранить общественного деятеля, который помогает бойцам СВО, пообещав заплатить миллион рублей.

Чтобы выполнить второе задание мужчина привлек своего товарища. Первый раз они совершили покушение в июне 2023 года, однако тогда СВУ не сработало. Вторая попытка произошла 12 июля того же года. Тогда во дворе дома в Феодосии взорвалось установленное в кофр мопеда СВУ. Пострадали три человека.



Таким образом, суд приговорил одного украинца к 16 годам колонии, а второго — к 10 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии строгого режима.

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Актрису из фильма «Брат» госпитализировали в психбольницу в Петербурге
РЕН ТВ: актриса из фильма «Брат» Лидия Доротенко госпитализирована в Петербурге
31 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Актриса из кинофильма «Брат» 93-летняя Лидия Доротенко госпитализирована в одну из психбольниц Северной столицы, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на соседа знаменитости. По его словам, все произошло в минувший вторник, 29 октября.
«Я, когда вышел из дома … стояла скорая помощь, стояли работники социальной службы. Ее врачи уговаривали поехать в больницу, она вменяемая, как всегда со своим рюкзаком, пыталась поехать в сторону Ленфильма», — прокомментировал очевидец.

То, что вторая машина была от психиатрической клиники, стало известно со слов охранника во дворе, на которого сослался сосед Доротенко.

В 2021 году из-за конфликта с наследниками пожилая женщина спала в подъезде своего дома. К правоохранителям она не обращалась, жалея детей.

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#звёзды
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Хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки
В США врач случайно удалил мужчине печень и перепутал органы еще двух пациентов
31 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/ShutterOK

Хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки, что привело к его гибели. Об этом сообщает The State.
В августе этого года Томас Шакновски случайно вырезал пациенту здоровый орган вместе больного. По словам коллег хирурга, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку.

Эта ошибка привела к тому, что у пациента открылось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Было установлено, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.

В мае прошлого года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. Спустя несколько месяцев медик должен был провести назначенную женщине илеостомию, но также перепутал операции и выполнил пациентке резекцию желудка. В результате женщина погибла.

В октябре этого года на Шакновски подали жалобу. В настоящее время он не может оперировать в медучреждениях штатов Флорида и Алабама.

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На Кубани впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО
31 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/Akintevs

Краснодарский краевой суд впервые удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с желанием обвиняемого принять участие в СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что фигурант дела Павел Лонгинов обвиняется в убийстве. С ходатайством о приостановлении дела выступил начальник пункта отбора на военную службу.

Лонгинов заключил контракт о прохождении военной службы, признан годным и принят на службу. Через некоторое время он будет передан военным.

Свое добровольное желание принимать участие в спецоперации мужчина подтвердил.

Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат
Московский суд лишил студента свободы на 16 лет за планы поджечь военкомат
31 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/SergeyToronto

Московский студент Ибрагим Оруджев приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку к поджогу военкомата.
Первые три года он должен отбыть в тюрьме, а остальное время проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщают РИА Новости.

Найдя в сети информацию о том, как изготовить взрывчатку, Оруджев проверял местность рядом с военкоматом для запланированного поджога. Он делал фотографии, рассуждал о плане действий. Фото и записи о подготовке были найдены во время обыска.

Следствие установило, что на действия студента влияли запрещенные украинские организации, которые настраивали молодого человека против России.

Он был арестован в ноябре 2023 года, но до сих пор отрицает свою вину.

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«Наркоманское отродье»: Осиротевшего мальчика год держали на привязи в больнице и били ложкой по зубам
31 октября 2024, 17:37

Фото: istock / EyeEm Mobile GmbH

Сотрудники «Детской инфекционной больницы №3» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге решили, что один маленький пациент слишком шумный и начали привязывать его к стулу и кроватке его же колготками.
Свидетелем этого в 2021 году стала блогерша Дарья Машнова, мама другой юной пациентки, лежащая в палате по соседству. В материале «Радио 1» расскажем, как трехлетний сирота Даня* оказался в таких условиях.

Неблагополучная семья

В больнице Дарья услышала от персонала, что Даню нельзя трогать и что-либо ему давать. Якобы после этого будет он капризничать и не сможет уснуть.

«Он же ребенок наркоманов, уже сейчас плюется, а что дальше будет?», — заявили девушке.
На тот момент мать ребенка уже была лишена родительских прав, а отец отбывал наказание в местах лишения свободы. У мальчика также есть две сестры двух и шести лет.

«Сейчас я хорошо знакома с историей Дани. Знаю, что после освобождения его отец приезжал к деткам, чтобы навестить. Потом он пропал, перестал выходить на связь с детдомом. Родительских прав лишили и его», — делится девушка с «КП».
Так, Даня и старшая сестра попали в детский дом. Младшенькая родилась с заболеванием, которое нуждается в особом уходе, поэтому ее распределили в другую больницу. Сам мальчик в медучреждении находится уже год.

Приковали, как собаку

Как рассказывает Дарья, в больнице ребенок постоянно был закован, лишь с перерывами на сон. Сотрудники больницы избавлялись от лишних забот привязыванием мальчика колготками к стульчику или кроватке, чтобы не следить за его передвижениями.

Дарья отмечает, что не сразу заметила такой метод «блокировки» малыша, а ранее только слышала регулярные крики мальчика и медсестер.

Фото: istock / alexkich

Однажды она подошла к Дане с дочерью и заметила, что он привязан. Мальчик был довольно веселым, хотел общаться, играть. Только сотрудники запрещал это, ведь Даня может вредничать.

«Я еще в то время думала, неужели ребенок такой спокойный, что может постоянно сидеть в этом кресле? Было странным для меня и то, что он не играет с остальными ребятами, не ходит гулять», — делится блогер.
Персонал утверждал, что Даня дерется и плюется в людей. Да, такое действительно было, но лишь при попытках посадить его «на цепь».

«Со мной ребенок всегда радостный. Обычный, милый малыш. Даже целоваться лезет», — улыбается Дарья.
На кадрах, которые женщина показала у себя в соцсетях, ребенок действительно улыбается, несмотря на то, что его ноги привязаны. Через камеру он шлет воздушные поцелуи тем, кто на него смотрит.

Наркоманское отродье

Ряд комментаторов встал на защиту персонала — якобы привязывать детей нормально, иначе они ничего не успеют.

«А вот если бы я сейчас привязала свою дочь к кровати колготками? Меня бы, как минимум, тут же лишили прав. Даже эти врачи, я думаю, со своими детьми так не обращаются. Ну конечно, они же не «наркоманское отродье», как мне сказали про Даню», — выразила возмущение девушка.
Фото: istock / icafreitas

К счастью, на призыв о помощи обратили внимание соответствующие органы. Пресс-секретарь Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко сообщил, что специалисты аппарата совместно с представителями Комитета по здравоохранению проверили учреждение. Теперь ребенку ничего не угрожает, к нему приставили няню до полного выздоровления.

Били ложкой по зубам

На этом история не закончилась, СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Во время следственных действий стало известно, что это не первый подобный случай в больнице и не первая мамочка, пожелавшая заступиться за постороннего ребенка.

Дарья рассказала, что с ней в соцсетях связались 2 мамы и рассказали, что видели, как мальчика бьют ложкой по зубам за отказ от еды. Также был другой случай, как другую осиротевшую малышку лечили примерно в таких же условиях.

Как утверждает Дарья, обе женщины пытались действовать, но обеих из больницы «вышвырнули». В учреждении от комментариев воздержались.

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Бывший глава района в Башкирии задержан за взяточничество
В Башкирии экс-главу Мелеузовского района задержали за взятку квартирами
31 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/ancoay

Экс-главу Мелеузовского района Рустема Шамсутдинова обвиняют в получении взятки особо крупного размера. Об этом передают пресс-службы Следственного комитета Башкирии.
31 октября Рустем Шамсутдинов был задержан в своем кабинете. Ранее в апреле за взятки был осужден заместитель экс-главы Мелеузовского района Василий Егоров.

В период времени между 2020 и 2022 годами бывший глава администрации принял от учредителей строительной компании взятку — три квартиры. Суммарно их стоимость в рублях превышала 4 миллиона.

За это по приговору суда Рустему Шамсутдинову может быть положено лишение свободы вплоть до 15 лет со штрафом, размер которого будет опираться на сумму незаконного вознаграждения.

Квартиры были оформлены на родственников Шамстудинова через посредников, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Об этом передают пресс-службы МВД.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся первоначальные следственные действия», — говорят в Следственном управлении СКР.

Вопрос об избрании меры наказания по делу Шамстудинова еще решается.

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10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов
31 октября 2024, 16:19

Фото: istock / Nadezhda1906

25 мая 1983 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области без вести пропала девятилетняя Ира Корнева. Вместе с ней исчезла ее подруга, двенадцатилетняя Галя Конина.
Обеспокоенные родители обратились в милицию с просьбой найти девочек. Началось розыскное дело, но всё, что удалось выяснить: подруги играли в классики, когда к ним подошёл какой-то неизвестный человек со шрамом на лице и увёл их в неизвестном направлении. В материале «Радио 1» расскажем, как человеческая жестокость и эгоизм лишили жизней невинных детей.

Убили на глазах подруги

Пропажа школьниц стала чрезвычайным событием для города. Существовало несколько версий, но никто даже не представлял, что правда окажется насколько страшной.

Спустя четверо суток поиска, девочек по невероятной случайности нашел сторож комбината общепита. Мужчина обошел свалку на территории предприятия и обнаружил тела.

Вскоре выяснилось, что девочки были убиты ножом. Оказалось, что старшую Галю лишили жизни на глазах Иры, на ее подошве осталась кровь Гали. Обеих школьниц изнасиловали перед смертью, нижние части их тел были сильно повреждены.

Рабство «на виду»

Ужасающий вывод сделал судмедэксперт — девочек больше года держали в сексуальном рабстве. Что удивительно, они все это время были на виду: посещали уроки, школу не прогуливали. Только были довольно замкнуты. Преподаватели рассказывали, что совсем юные девочки могли изредка пользоваться косметикой. Кроме того, младшая Ира последнее время нехорошо себя чувствовала, но ее родители не придавали этому значения.

Фото: istock / undrey

В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый за кражу и подделку документов Виктор Неёлов со шрамом на лице. Один из свидетелей видел, как Неёлов посадил девочек в какой-то автомобиль. Однако выяснить, где конкретно произошло убийство, не удалось, поскольку школьниц могли увезти в соседние населенные пункты.

Злополучный сосед

Круг поисков расширился, и оперативники вышли на жителя одной из коммунальных квартир Лодейного Поля Владимира Фомина. Мужчина год назад соседствовал с Ирой по жилищу. Позже мать и отчим девочки получили квартиру и переехали. Отметим, что Фомин был ранее трижды судим, в том числе, за совращение малолетних.

Подозреваемого задержали, но он отказывался признавать, что видел девочек. Его выдала простая деталь: преступник пытался скрыть следы крови с одежды с помощью морилки, но вещество, напротив, послужило консервантом для биоматериала.

Шокирующие факты

Через несколько дней был обнаружен мужчина, показавшийся в селе местной жительнице в обнаженном виде.

40-летний Сергей Мякишев, работающий сапожником быткомбината, незадолго до пропажи школьниц он предлагал своему товарищу найти для него за деньги бездомного и беззащитного мальчика, которого он бы превратил в раба.

В ходе допросов Мякишев признался, что не участвовал в преступлении, но знает, где оно произошло. Только так он водил следствие за нос, ведь ни одного следа на месте не обнаружили. Спустя время психиатры смогли его расколоть — бывший уголовник заявил, что существует секретный клуб извращенцев. В него, помимо зэков, входил действующий милиционер, а заказ на убийство дала мать Иры Валентина Корнева.
Фото: istock / Stivog

Омерзительный клубок из людского эгоизма, низости, предательства постепенно стал распутываться.

Ужасающее поведение матери

Валентина работала буфетчицей в кафе «Берёзка». Домой возвращалась ближе к ночи, частенько пьяная — женщина пыталась устроить личную жизнь. К несчастью, соседом семьи по коммуналке оказался уголовник Фомин, имевший неадекватный интерес к несовершеннолетним. Однажды, когда родительницы не было дома, он изнасиловал 8-летнюю Иру. Когда мать застала это, Фомин пригрозил, что расстроит будущую свадьбу с сотрудником милиции и ей лучше «не шуметь».

Спустя время новый супруг женщины, отчим Иры, вернулся домой пьяным. Фомин буквально подложил ребенка под него и пригрозил рассказать все на службе и заставил его молчать.

Валентина поняла, что не только сосед издевается над ребенком, но и ее новый муж. Но «отношения» оказались ей важнее дочери. Она могла вывести извращенцев на чистую воду, но решила промолчать.
Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»
Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»

Клуб педофилов

Вскоре Фомин создал клуб педофилов, где брал деньги за визит. Сломав психику маленькой Иры, которая принимала все происходящее как должное, негодяй заставил ее привести подругу Галю. Девочку также втянули в отвратительные действия.

Трагическая история подошла к концу, когда от регулярных изнасилований Ира заболела и ее мать стала заказчицей преступления — велела компании избавиться от дочки и ее подруги, чтобы сохранить тайну и свою новую семью.

В результате Фомина и Мякишева расстреляли, отчима приговорили к 15 годам, членов клуба к 10 годам. Мать получила всего 9 лет, поскольку у неё был маленький ребёнок.
Фото: istock / Rafa Jodar

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Военный блогер Гузенко с позывным «Тринадцатый» заболел в СИЗО
31 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый», арестованный на два месяца, заболел в СИЗО. У обострился отит. Об этом пишет Shot.
Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

По данным издания, у «Тринадцатого» воспалилось ухо. Его мучили сильнейшие боли, пока его товарищи не передали через адвоката лекарства.

Друг военкора также рассказал, что Гузенко страдает тяжелой формой язвы и часто открывается кровотечение. При этом воеэксперт не падает духом. Оказалось, что и сокамерники, и сотрудники изолятора знакомы с его деятельностью и относятся к нему хорошо. Тем не менее Гузенко просит разрешить заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения спецоперации.

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Машину олимпийской чемпионкии по фехтованию Егорян разбили бутылками
31 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/conejota

Машина двухкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян была разбита неизвестными. Егорян надеется, что виновники вскоре будут найдены.
Бутылки упали на машину 30 октября 2024 года. Транспортное средство сильно пострадало, однако виноватые пока неизвестны.

«Из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком. Пострадала моя машина и автомобиль ещё одной девушки, который находился рядом», — делится своей бедой Егорян.
Об этом сообщают РИА Новости.

Олимпийская чемпионка считает, что в ее машину попали случайно. Но это не значит, что можно понять и простить людей, которые совершают столь дикие поступки.

Егорян уже написала заявление в полицию, и другой девушке посоветовала сделать то же самое. Оба заявления были приняты.

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