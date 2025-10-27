В Новосибирске мужчине проломили голову, когда он ждал такси

27 октября 2025, 17:47

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске мужчина получил тяжёлую травму головы после избиения возле ресторана «Магадан». Об этом сообщает портал Ngs.ru.





Супруга пострадавшего рассказала, что инцидент произошёл в пятницу, когда её муж праздновал день рождения друга. После окончания застолья он и товарищ вышли на улицу и вызвали такси, чтобы поехать домой.



По словам женщины, оба находились в алкогольном опьянении, но держались на ногах.





«Те нападавшие тоже были гостями ресторана. Как я поняла, у них завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в избиение», — пояснила она.