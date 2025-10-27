В Новосибирске мужчине проломили голову, когда он ждал такси
В Новосибирске мужчина получил тяжёлую травму головы после избиения возле ресторана «Магадан». Об этом сообщает портал Ngs.ru.
Супруга пострадавшего рассказала, что инцидент произошёл в пятницу, когда её муж праздновал день рождения друга. После окончания застолья он и товарищ вышли на улицу и вызвали такси, чтобы поехать домой.
По словам женщины, оба находились в алкогольном опьянении, но держались на ногах.
«Те нападавшие тоже были гостями ресторана. Как я поняла, у них завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в избиение», — пояснила она.
Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, однако выяснить, находились ли злоумышленники внутри заведения до драки, сложно: сотрудники ресторана сообщили, что камеры внутри здания не работали из-за технического сбоя. Семья пострадавшего уже обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела.