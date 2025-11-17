Французская яхтсменка пропала в Бермудском треугольнике
Яхтсменка Мари Декуб исчезла во время кругосветного путешествия в районе Бермудского треугольника неподалёку от Пуэрто‑Рико. Информацию об этом опубликовал Daily Star.
28-летняя спортсменка отправилась в путь еще в сентябре 2023 года. Связь с ней пропала около двух недель назад после того, как судно должно было достичь Бермудских островов. На борту вместе с Мари находился американский шкипер Натан Перринс, присоединившийся к экипажу в Гватемале.
Незадолго до исчезновения судна Натан сообщил, что у экипажа заканчивалось топливо. После этого GPS‑навигатор перестал передавать сигналы, а связь с яхтой полностью прервалась.
Мать Мари Декуб утверждает, что её дочь является опытным моряком, а сбои оборудования в море — не редкость. По её словам, яхта должна была вскоре достичь Пуэрто‑Рико. Женщина обратилась к экипажам судов в регионе с просьбой сообщить о любых признаках пропавшего судна. Судьба путешественницы остается неизвестной.
