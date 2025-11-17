Французская яхтсменка пропала в Бермудском треугольнике

17 ноября 2025, 04:13

Daily Star: французская яхтсменка Декуб пропала в Бермудском треугольнике

Мари Декуб (Фото: Instagram* / @mariedcb)

Яхтсменка Мари Декуб исчезла во время кругосветного путешествия в районе Бермудского треугольника неподалёку от Пуэрто‑Рико. Информацию об этом опубликовал Daily Star.