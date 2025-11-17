Индийская школьница сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
В индийском штате Махараштра 12‑летняя ученица шестого класса Каджал Гонд погибла после того, как учитель наказал её за 10‑минутное опоздание на урок. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Трагедия случилась 14 ноября, когда в школах Индии традиционно акцентируют внимание на благополучии учащихся.
По данным местных СМИ, учитель заставил девочку выполнить 100 приседаний в качестве наказания за опоздание. Сразу после упражнения Каджал пожаловалась на острую боль в спине.
Когда школьница вернулась домой, её состояние начало стремительно ухудшаться. Девочку экстренно доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированную клинику в Мумбаи. Несмотря на усилия врачей, спасти Каджал не удалось.
