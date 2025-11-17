Неизвестные повредили железнодорожные пути, ведущие из Польши на Украину
На северо‑востоке Польши произошёл инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры. Машинист поезда обнаружил разрыв путей на участке, который ведёт к границе с Украиной, проинформировало отделение полиции Мазовецкого воеводства.
По данным радиостанции RMF24, повреждённый участок входит в железнодорожную линию, соединяющую Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Эта ветка используется для перевозок, в том числе поездов, направляющихся на Украину.
Премьер‑министр Польши Дональд Туск в соцсети X прокомментировал произошедшее. По его словам, это может быть целенаправленная атака на страну.
«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин - Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа», — написал Туск.В поезде на момент инцидента находились два пассажира и несколько рабочих. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств случившегося.