Французские власти приступили к сдерживанию вируса во время Олимпиады

Фото: iStock/sudok1
Французские власти ищут способы остановить распространение вируса денге во время Олимпийских игр в Париже, заявил журнал Wired.
С 1 января по 30 апреля во Франции было зарегистрировано 2 166 случаев заражения. При этом во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в стране будут находиться более 15 миллионов человек. Местные власти заявляют, что озабочены поиском способов борьбы со вспышкой, так как существует риск увеличения заболеваемости.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Впервые во время церемонии, которая проходила не на стадионе, а в городе, в том числе на реке Сене, плавали лодки с артистами и национальными делегациями.
Читайте также:
Пушков отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже
Захарова прокомментировала извинения МОК за открытие Олимпиады
Организаторы оправдались за удаление скандального ролика с открытием игр в Париже
Александр Климов