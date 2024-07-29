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Французские власти приступили к сдерживанию вируса во время Олимпиады

29 июля 2024, 02:13
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Французские власти ищут способы остановить распространение вируса денге во время Олимпийских игр в Париже, заявил журнал Wired.


С 1 января по 30 апреля во Франции было зарегистрировано 2 166 случаев заражения. При этом во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в стране будут находиться более 15 миллионов человек. Местные власти заявляют, что озабочены поиском способов борьбы со вспышкой, так как существует риск увеличения заболеваемости.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Впервые во время церемонии, которая проходила не на стадионе, а в городе, в том числе на реке Сене, плавали лодки с артистами и национальными делегациями.

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#олимпиада 2024
#париж
#франция
#вирус
#болезнь
В Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла
29 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/timltv

В Краснодарском края трое мужчин упали с гидроцикла и утонули. Они катались по озеру без спасательных жилетов, а один из них совсем не умел плавать.
Инцидент произошёл накануне, 28 июля, на озере в районе села Гай-Кодзор в окрестностях Анапы, сообщает телеграм-канал SHOT. Кататься поехали два брата — 36-летний Карен и 31-летний Виген, а также их 20 летний племянник Карен. После резкого поворота все трое вылетели с гидроцикла и оказались в воде.

Младший из мужчин не умел плавать и сразу начал тонуть. Его дяди пытались ему помочь, но он запаниковал, стал цепляться за них и утягивать их на дно. В результате все трое ушли под воду на глазах их семей с детьми, отдыхавших на берегу. Тела всех троих уже найдены. 20-летний погибший был гражданином Грузии.

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#озеро
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На подмосковной даче нашли лабораторию со 177 кустами конопли
29 июля 2024, 09:57

Фото: istockphoto/timltv

Мужчину, подозреваемого в выращивании конопли для последующей продажи наркотика, задержали полицейские городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что ранее судимый 38-летний житель Москвы организовал в доме, который арендовал в дачном кооперативе «Слава», лабораторию по выращиванию конопли. В ходе осмотра в доме было обнаружено 177 кустов наркосодержащих растений, а также тепловые лампы, удобрения и прочее необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Арендатора дачного дома задержали. Против него завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#наркотики
#конопля
#щёлково
#дача
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Учительница совратила и трижды изнасиловала школьника
В США учительница из штата Северная Каролина трижды изнасиловала ученика
29 июля 2024, 08:40

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

В США 39-летняя учительница Бритни Мари Вернон из штата Северная Каролина трижды изнасиловала ученика, её арестовали. Об этом пишет WGHP.
Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году.

Появилась информация о ее неподобающих отношениях с учеником. С 1 июля началось расследование, а 25 июля женщину арестовали.

Следствие выяснило, что она соблазнила ученика и три раза занялась с ним сексом, ей предъявлены 3 обвинения в непристойном поведении и еще 3 в половом акте с малолетним. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.

Ранее в США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины. Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.

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#суд
#следствие
#расследование
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В ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО России
29 июля 2024, 08:06

Фото: istock/YakobchukOlena

В ДНР задержали мужчину, который по заданию ГУР МО Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Сообщается, что сотрудники управления узнали о тайнике и установили за ним слежку. ФСБ предоставила видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. Предположительно, в нем было 800 граммов тротила.

В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее сообщалось, что три местных жителя были задержаны в Каспийске за намерение совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. Уточняется, что по адресам проживания фигурантов дела были найдены самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные признали свою вину.

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#уголовное фсб
#мужчина
#сотрудники
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Появилось видео удара молнии по четырем посетителям парка «‎Патриот»
29 июля 2024, 07:13

Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko

Появилось видео удара молнии по посетителям в подмосковном парке «‎Патриот». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На видео видно, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из пострадавших держит в руке зонт.
В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после удара молнии в парке «Патриот», еще три пострадали. Инцидент произошел на главной площади перед Храмом. Четыре человека прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.

После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района. От удара молнии он загорелся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дождь
#мчс
#дом
#патриот
#инцидент
#люди
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Украинского командира зачно приговорили в России за призывы калечить пленных
29 июля 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы руководителя украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко* за призывы калечить пленных российских солдат, передает информационное агентство ТАСС.
Друзенко* был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды через Интернет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле прошлого года МВД России объявило Геннадия Друзенко в розыск. В 2022 году на него было заведено уголовное дело о разжигании ненависти.

В прямом эфире одного из украинских телеканалов Друзенко заявил, что украинские медики готовы насильно кастрировать пленных российских солдат. Позже он отказался от своего заявления, сообщив, что его слова были эмоциональным призывом к насилию и что врачи его больницы никогда не кастрировали российских бойцов.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#приговор
#россия
#украина
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность
29 июля 2024, 06:02

Фото: iStock/e-crow

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он.

Через 36 минут ракетная опасность в районе была отменена.

Ранее, в воскресенье 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ракетная опасность
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Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства
Украина причастна к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства
29 июля 2024, 05:30

Фото: istockphoto / Oleksander Bontei

Телеканал RT опубликовал фотографии, доказывающие, что украинские наемники причастны к деятельности туарегских сепаратистов в Африке. На одной из фотографий фигурирует солдат, на форме которого изображен трезубец – национальный символ Украины. Подробности и детали причастности украинских наемников к засаде на ЧВК «Вагнер» в ​Мали читайте в материале «Радио 1».

Фотографии планировал опубликовать погибший военный корреспондент Grey Zone


Изначально фотографии планировал разместить военный корреспондент Никита (прозвище Белый и Пятисотый) в своем Telegram-канале Grey Zone. Однако он не успел этого сделать: по одной из версий, автор погиб в результате нападения туарегов в Мали. Информацию о смерти военного корреспондента подтвердило его окружение.

Военкор и автор Telegram-канала Grey Zone погиб при засаде в Мали
Военкор и автор Telegram-канала Grey Zone погиб при засаде в Мали

У Белого также была информация о том, что сепаратистов вывозили в Украину и учили управлять FPV-дронами. По данным издания, военкор планировал в последний раз отправиться на передовую, а затем вернуться и опубликовать всю собранную им информацию.

Военкор Белый и бойцы ЧВК «Вагнер» оказались в засаде туарегов


Политический советник Игорь Дмитриев сообщил, что военный корреспондент Белый и несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также малийские солдаты попали в засаду туарегов на севере страны. В результате несколько солдат были убиты.

Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады
Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля, когда бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с малийскими солдатами проводили операцию в пустыне на севере Мали, в месте расположения пунктов кочевников-туарегов, которые претендуют на создание собственного государства Азавад в пределах территории Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо. Вагнеровцы и несколько малийских солдат были захвачены в плен, переговоры о выкупе были успешно завершены.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что под руководством Министерства обороны России создан «Африканский легион» из 20 тысяч новых и бывших бойцов ЧВК «Вагнер», который будет развернут в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер. Создание смешанных сил должно было завершиться к середине 2024 года.

В Мали заявили о ведении ожесточенных боев с террористами
В Мали заявили о ведении ожесточенных боев с террористами

Ситуация в Мали остается нестабильной с 2012 года, когда сепаратисты-туареги и различные исламистские группировки вторглись на север страны и создали самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция направила в Мали войска, вернув регион под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические конфликты для вербовки боевиков.

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#мали
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Сотрудники МЧС обнаружили двухлетнего ребенка в Архангельской области
29 июля 2024, 05:23

Фото: iStock/Giuda90

Двухлетняя девочка, пропавшая в Архангельской области, найдена. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По информации, полученной от сотрудников ведомства, ребенок жив.

Поиски девочки начались вечером 28 июля. К спасателям присоединились российские вертолеты Ми-8 МЧС России и кинологи.

Ранее стало известно, что в селе Липчинское Слобод-Туринского района Свердловской области двухлетняя девочка утонула в баке с водой в своем огороде.

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#мчс
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