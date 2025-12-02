Французского композитора Делиба назвали «дебилом» в Петербурге
Главный дирижёр Губернаторского оркестра Петербурга, Антон Лубченко назвал французского композитора Лео Делиба «дебилом» и оскорбил всех, кто исполняет и слушает его музыку.
Как пишет телеграм-канал Baza, это произошло во время концерта лауреатов национальной музыкальной премии «Онеген», где звучала опера Делиба.
Лубченко поделился своим мнением в сторис, назвав музыку «блевотной» и выразив сожаление о том, что ему приходится работать в обществе, которое предпочитает такого рода композиторов. Однако после критики со стороны коллег он удалил этот пост.
В интервью каналу дирижёр объяснил, что его слова неправильно интерпретировали, и указал на автозамену текста как на причину недоразумения. Тем не менее, он признал, что действительно не любит музыку французского деятеля.
