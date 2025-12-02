Французского композитора Делиба назвали «дебилом» в Петербурге

02 декабря 2025, 14:23

Baza: Дирижер Лубченко назвал французского композитора Делиба «дебилом»

Фото: istockphoto/18percentgrey

Главный дирижёр Губернаторского оркестра Петербурга, Антон Лубченко назвал французского композитора Лео Делиба «дебилом» и оскорбил всех, кто исполняет и слушает его музыку.