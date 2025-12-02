В Германии турист нашел труп женщины, руки и голову которой отрубили и выбросили
В Германии турист наткнулся в лесу обезображенный труп женщины. Об этом пишет газета Daily Star.
По ее данным, 18 ноября на трассе A45 в земле Северный Рейн – Вестфалия обнаружили отрубленные руки. Через две недели в 112 километрах от первой находки, недалеко от общины Монреаль в регионе Рейнланд-Пфальц, нашли обезглавленное тело. Эксперты выяснили, что останки принадлежат 32-летней уроженке Эритреи. Установить личность погибшей удалось по ДНК-анализу и отпечаткам пальцев.
При этом женщина не числилась пропавшей. Полицейские проверили общежитие для беженцев в Бонне, где она проживала, но не выявила там следов борьбы.
Пока шло расследование, в монастыре в федеральной земле Гессен, в 193 километрах от Бонна, находился трехмесячный ребенок погибшей. Младенца оставили в детской коляске с биркой с именем и датой рождения.
Позже стражи порядка вышли на 41-летнего партнера женщины. Однако по делу он проходит как свидетель, а не подозреваемый.
Читайте также: