В Калининграде пенсионерка по «схеме Долиной» вернулась в сданную квартиру

02 декабря 2025, 12:56

Фото: iStock/fizkes

Калининградская пенсионерка сдала жильё через риелтора, но через два месяца вернулась и заявила, что собирается прожить с арендаторами четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Риелтор Анжелика заранее оформила договор и оплатила мелкий ремонт, а жильцов нашла быстро, но столкнулась с неожиданным поведением хозяйки. Женщина вошла в квартиру своим ключом и легла спать, игнорируя требования жильцов. На вопросы о причинах своего возвращения пенсионерка лишь возмутилась.





«Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!», — сказала хозяйка жилища.