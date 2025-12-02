Достижения.рф

В Калининграде пенсионерка по «схеме Долиной» вернулась в сданную квартиру

Фото: iStock/fizkes

Калининградская пенсионерка сдала жильё через риелтора, но через два месяца вернулась и заявила, что собирается прожить с арендаторами четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Риелтор Анжелика заранее оформила договор и оплатила мелкий ремонт, а жильцов нашла быстро, но столкнулась с неожиданным поведением хозяйки. Женщина вошла в квартиру своим ключом и легла спать, игнорируя требования жильцов. На вопросы о причинах своего возвращения пенсионерка лишь возмутилась.

«Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!», — сказала хозяйка жилища.

В итоге договор пришлось расторгнуть, залог вернуть квартирантам, а самой пенсионерке отказать в компенсации. Арендаторы съехали и отправились искать новое жильё.
Иван Мусатов

