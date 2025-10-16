Достижения.рф

Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали

Nice-Matin: актрису Брижит Бардо госпитализировали 3 недели назад
Фото: istockphoto/OceanProd

Французская актриса Брижит Бардо уже три недели находится в больнице и перенесла операцию на фоне «тяжёлого заболевания». Об этом сообщает Nice‑Matin 16 октября.



По данным издания, ухудшение здоровья вынудило 91‑летнюю легенду французского кино покинуть дом в Сен‑Тропе и пройти лечение в частной клинике Сен‑Жан в Тулоне. Ожидается, что через несколько дней её выпишут, однако состояние остаётся тревожным.

За 21 год карьеры Бардо снялась в 45 фильмах и, как отмечают источники, написала более 70 песен.

Ранее, 3 октября, The Hollywood Reporter сообщил, что британский актёр и певец Тим Карри рассказал о том, что после перенесённого в 2012 году инсульта не может самостоятельно передвигаться.

По его словам, удар случился во время похода на процедуры — массажист настоятельно потребовал вызвать скорую, хотя сам актёр считал это излишним. Прибывшие медики разъяснили серьёзность ситуации.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0