Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали
Французская актриса Брижит Бардо уже три недели находится в больнице и перенесла операцию на фоне «тяжёлого заболевания». Об этом сообщает Nice‑Matin 16 октября.
По данным издания, ухудшение здоровья вынудило 91‑летнюю легенду французского кино покинуть дом в Сен‑Тропе и пройти лечение в частной клинике Сен‑Жан в Тулоне. Ожидается, что через несколько дней её выпишут, однако состояние остаётся тревожным.
За 21 год карьеры Бардо снялась в 45 фильмах и, как отмечают источники, написала более 70 песен.
Ранее, 3 октября, The Hollywood Reporter сообщил, что британский актёр и певец Тим Карри рассказал о том, что после перенесённого в 2012 году инсульта не может самостоятельно передвигаться.
По его словам, удар случился во время похода на процедуры — массажист настоятельно потребовал вызвать скорую, хотя сам актёр считал это излишним. Прибывшие медики разъяснили серьёзность ситуации.
