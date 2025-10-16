Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали

16 октября 2025, 20:23

Nice-Matin: актрису Брижит Бардо госпитализировали 3 недели назад

Фото: istockphoto/OceanProd

Французская актриса Брижит Бардо уже три недели находится в больнице и перенесла операцию на фоне «тяжёлого заболевания». Об этом сообщает Nice‑Matin 16 октября.