Пенсионерка привезла мужа в дом престарелых и застрелила из револьвера
В США пенсионерка привезла мужа в дом престарелых и застрелила. Об этом сообщает издание WTOC.
Всё произошло 12 сентября на острове Хилтон-Хед. 82-летняя Харриет Рекер выстрелила в момент, когда её сосед, который привёз пару в дом престарелых, отошёл за стулом. Вернувшись, мужчина обнаружил пенсионерку с револьвером в руках, а её супруга – с огнестрельным ранением груди.
По версии следствия, американка заранее планировала расправу над 81-летним мужем. Во время обыска в её сумке обнаружили записку с жалобами на проблемы со здоровьем и непосильное бремя ухода за больным родственником. Аналогичные послания обнаружили и в их доме.
По словам близких семьи, они никогда не видели у неё оружия.
В настоящее время Реккер находится в тюрьме округа Бофорт без права залога. Новость о её аресте шокировала её соседей и знакомых, которые описали женщину как спокойную и доброжелательную.
Читайте также: