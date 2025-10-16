Достижения.рф

Прокуратура проверит данные о гибели девочки в Костромской области

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Костромской области начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях о том, что шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказали в госпитализации и обследовании, в результате чего ребёнок скончался. Об этом пишет РИА Новости.



По результатам мониторинга ведомство обнаружило сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней.

Позже дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры области.

В комментариях к публикациям департамент здравоохранения региона выразил соболезнования семье ребёнка и заявил, что по факту смерти экспертная медицинская комиссия оценит действия шарьинских врачей.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0