Прокуратура проверит данные о гибели девочки в Костромской области
Прокуратура Костромской области начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях о том, что шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказали в госпитализации и обследовании, в результате чего ребёнок скончался. Об этом пишет РИА Новости.
По результатам мониторинга ведомство обнаружило сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней.
Позже дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры области.
В комментариях к публикациям департамент здравоохранения региона выразил соболезнования семье ребёнка и заявил, что по факту смерти экспертная медицинская комиссия оценит действия шарьинских врачей.
