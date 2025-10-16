Прокуратура проверит данные о гибели девочки в Костромской области

16 октября 2025, 20:14

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Костромской области начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях о том, что шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказали в госпитализации и обследовании, в результате чего ребёнок скончался. Об этом пишет РИА Новости.