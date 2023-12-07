ФСБ арестовала исполнителя и установила куратора теракта на БАМе

Фото: istock / Thomasaf
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ России.
Мужчина уже признался в содеянном и сказал, что работал под кураторством украинских спецслужб. Мужчина забрал из тайника 8 взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.
«В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами», — заявили в ведомстве.
Читайте также:
В Госдуме показали оружие, из которого стреляла школьница в Брянске
ФСБ задержала жителя Калининградской области за госизмену
Антифашист ранил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе
Алина Юрчак