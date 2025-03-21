ФСБ: Бойцы СОБР задержали двух организаторов производства и сбыта наркотиков

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Силовики задержали двух человек, причастных организации канала сбыта наркотиков в особо крупных объёмах. Злоумышленники наладили продажу запрещённых веществ через интернет.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ. Настоящие подпольные лаборатории были оборудованы на территории Владимирской и Смоленской областей. Они были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, после чего бойцы специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) ФСБ двух регионов синхронно «накрыли» точки производства и реализации запрещённых веществ.
Во Владимирской области задержан россиянин, в доме которого нашли около 55 килограммов сухого наркотического вещества и около 450 литров наркосодержащей жидкости. У его «коллеги» из Смоленской области силовики обнаружили ещё более богатые запасы «запрещёнки» — 224 килограмма сухого наркотика и около 11 тонн наркосодержащей жидкости. Кроме того, смоленские правоохранители при обыске нашли в доме-лаборатории 30 миллионов рублей.
Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по вменяемой им части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает срок лишения свободы вплоть до пожизненного, уточнили в ЦОС ФСБ.
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Во Владимирской области задержан россиянин, в доме которого нашли около 55 килограммов сухого наркотического вещества и около 450 литров наркосодержащей жидкости. У его «коллеги» из Смоленской области силовики обнаружили ещё более богатые запасы «запрещёнки» — 224 килограмма сухого наркотика и около 11 тонн наркосодержащей жидкости. Кроме того, смоленские правоохранители при обыске нашли в доме-лаборатории 30 миллионов рублей.
Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по вменяемой им части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает срок лишения свободы вплоть до пожизненного, уточнили в ЦОС ФСБ.
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Александр Бойцов