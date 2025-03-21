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ФСБ: Бойцы СОБР задержали двух организаторов производства и сбыта наркотиков

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Силовики задержали двух человек, причастных организации канала сбыта наркотиков в особо крупных объёмах. Злоумышленники наладили продажу запрещённых веществ через интернет.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ. Настоящие подпольные лаборатории были оборудованы на территории Владимирской и Смоленской областей. Они были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, после чего бойцы специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) ФСБ двух регионов синхронно «накрыли» точки производства и реализации запрещённых веществ.

Во Владимирской области задержан россиянин, в доме которого нашли около 55 килограммов сухого наркотического вещества и около 450 литров наркосодержащей жидкости. У его «коллеги» из Смоленской области силовики обнаружили ещё более богатые запасы «запрещёнки» — 224 килограмма сухого наркотика и около 11 тонн наркосодержащей жидкости. Кроме того, смоленские правоохранители при обыске нашли в доме-лаборатории 30 миллионов рублей.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по вменяемой им части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает срок лишения свободы вплоть до пожизненного, уточнили в ЦОС ФСБ.

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#наркотики
Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации
Столичные росгвардейцы помогли курьеру, застрявшему на дереве
21 марта 2025, 10:28

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Столичные росгвардейцы оказали помощь мужчине, попавшему в нестандартную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования в Хохловском переулке правоохранители заметили сидящего на дереве мужчину, который попросил о помощи. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, как обычно доставлял заказ. Однако, когда он вошёл в здание по указанному адресу, дверь захлопнулась, и выйти обратно мужчина уже не смог. Недолго думая, он нашёл способ выбраться: поднявшись на крышу, курьер перебрался на дерево, откуда спуститься уже не смог.

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии оперативно вызвали спасателей МЧС России, которые благополучно спустили мужчину на землю. Курьеру удалось избежать травм и вернуться к работе.

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#москва
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В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света
21 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции, в результате которого тысячи людей остались без света. Об этом сообщает Shot.
«Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу», — пишут в telegram—канале.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы Великобритании. Начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сильное пламя побудило властей начать эвакуацию жителей и работников с ближайших территорий. Всего без света осталось 16 тысяч человек. Аэропорт Хитроу закрыт из-за инцидента.

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#взрыв
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#великобритания
#электричество
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В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв, пострадали два человека
21 марта 2025, 04:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.

Площадь пожара на ​месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. ​Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены ​три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ​ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

​Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.

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#происшествия
#пожар
#краснодарский край
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В США учительница объяснила обвинение в изнасиловании школьника своей красотой
21 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Американская учительница Кристина Формелла не призналась в изнасиловании 15-летнего подростка, а обвинения в свой адрес объяснила тем, что она красивая. Об этом сообщает Daily Star.
Как оказалось, 30-летняя Формеллу разыскивала полиция за сексуальные отношения с учеником. Женщину задержали во время проверки документов, когда ее машину остановили полицейские.

Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.

В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.

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Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве
20 марта 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что малолетние модели работали для иностранной аудитории.
Известно, что одну 14-летнюю «актрису» для эксперимента туда направили активисты Молодежного парламента с сотрудниками Центра прав молодежи. На одежде у девушки-подростка была скрытая камера, а наблюдал за ней куратор. На так называемом собеседовании ребенку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Дальше в ход пошли различные бонусы в виде бесплатных психологов «игрушек для работы», контентмейкера, тренера и фотографа.

Привлечь к ответственности владельцев студии пока невозможно в связи с отсутствием факта половых сношений. Ранее стало известно, кого задержали в Ленобласти.

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