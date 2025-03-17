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Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Актёр Театра на Таганке, известный кинозрителям по роли в фильме «Аджика», задержан правоохранителями в Москве. При обыске у него были обнаружены наркотические вещества.
Инцидент произошёл накануне, 16 марта, сообщает телеграм-канал SHOT. Автомобиль, в котором 35-летний артист ехал домой, остановили для обычной плановой проверки. Полицейские заметили, что Дмитрий сильно нервничал, и решили провести личный досмотр. При обыске в кармане у него обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Трусову может грозить до трёх лет лишения свободы.

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#артист
В США мужчина ночью проник в дом к незнакомке и начал массировать ей ноги
17 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto/JerryGrugin

В США неизвестный мужчина ночью забрался в чужой дом. Там он принялся трогать спящую хозяйку.
Об инциденте в небольшом городке Пальметто в штате Флорида рассказал телеканал Fox News. Около 05:00 утра 2 марта спящая женщина вдруг проснулась от того, что кто-то гладит ей ноги. С ужасом увидев, что это вовсе не её бойфренд, мирно спящий рядом, а какой-то незнакомый мужчина, она в ужасе закричала. Странный взломщик испугался, сбежал со второго этажа, где находилась спальня, и выскочил на улицу.

Отважная женщина бросилась вдогонку за извращенцем, села в машину и попыталась его догнать, но тому удалось скрыться в тёмных дворах. Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, на которых оказалось хорошо видно лицо взломщика. Им оказался работник местной закусочной 26-летний Роджер Айван Лопес Гомес, которого опознал хозяин ресторана, и оповестил об этом полицейский.

Мужчину задержали. Гомес сначала всё отрицал и говорил, что спал дома, но когда увидел кадры со своей физиономией, во всём сознался. Он рассказал, что в ту ночь напился допьяна и открыл дверь первого попавшегося дома, которая оказалась не заперта. По словам молодого человека, он не собирался никого грабить или насиловать. Зачем он принялся гладить спящую женщину, Гомес объяснить не смог. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его пениса
Женщина расправилась с бездомным мужчиной и приготовила суп из его органов
17 марта 2025, 08:07

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В Бразилии разгорелся скандал, связанный с жестоким убийством бездомного мужчины. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Сообщается, что 60-летний Селсо Маркес Феррейра был найден мертвым с отсутствующими сердцем и половым органом. Полиция обнаружила его останки после того, как местные жители сообщили о странном поведении женщины, известной под прозвищем Гринга.

По данным издания, подозреваемая, 41-летняя Хосефа Лима де Соуза, призналась, что отрезала у Феррейры пенис и вырезала сердце, после чего приготовила из этих органов суп. Она угощала блюдом других бездомных, которые не знали о его содержании. Свидетели подтвердили, что суп был предложен в тот же день, когда произошло преступление.

Останки Феррейры были найдены рядом с самодельным ножом и запиской с угрозами: «Гринга поймала насильника». Дочь погибшего рассказала, что он долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости и жил на улице.

Лима де Соуза утверждает, что совершила убийство из мести, полагая, что Феррейра был насильником детей. Однако на данный момент полиция не нашла подтверждений этой информации. Вместе с ней был арестован 41-летний Робсон Апаресидо де Оливейра, которого считают ее сообщником.

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112: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области

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#полиция
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112: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области
16 марта 2025, 19:38

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В ДТП в Тульской области попал замминистра МЧС Роман Курынин. Как уточняет Telegram-канал «112», внедорожник перевернулся на 235 километре трассы М-4 «Дон». Внутри машины TANK 500, помимо замминистра, было еще несколько людей.
«Предварительно, госпитализация замминистра не потребовалась», — сказано в публикации.
По информации Telegram-канала Zvezdanews, Курынин пока никак не комментировал произошедшее.

«Пока не могу говорить», — приводят его слова журналисты.
Накануне в субботу, 15 марта, сообщалось о ДТП в центре столицы. По данным Депздрава, пострадали шесть человек. Инцидент произошел на Кожевнической улице города.

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#тульская область
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#авария
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В Азербайджане мужчина «ожил» в морге
Report: признанного мертвым азербайджанца доставили в морг, где он ожил
16 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/sudok1

В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив. Об этом сообщает агентство Report.
34-летнего жителя села Тахирли обнаружили дома без признаков жизни. Мужчину признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Спустя время выяснилось, что он не умер, а находился в коматозном состоянии. По данным агентства, после этого его госпитализировали. Медики смогли стабилизировать состояние азербайджанца. В настоящее время он находится в реанимации.

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Задержаны подозреваемые в организации азартных игр в Новой Москве
Росгвардейцы задержали подозреваемых в организации азартных игр в Новой Москве
16 марта 2025, 11:34

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемые в незаконной организации азартных игр в Новой Москве задержаны спецназом Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на незаконную деятельность, в том числе игровые столы, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы», — сказано в релизе.
Уточняется, что все произошло в деревне Дудкино. Задержаны три человека, сейчас с ними работают следователи. Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Артемия Останина. Мужчине может грозить шесть лет колонии за шутки о лишившихся ног бойцах спецоперации.

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