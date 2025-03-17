Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками

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Актёр Театра на Таганке, известный кинозрителям по роли в фильме «Аджика», задержан правоохранителями в Москве. При обыске у него были обнаружены наркотические вещества.
Инцидент произошёл накануне, 16 марта, сообщает телеграм-канал SHOT. Автомобиль, в котором 35-летний артист ехал домой, остановили для обычной плановой проверки. Полицейские заметили, что Дмитрий сильно нервничал, и решили провести личный досмотр. При обыске в кармане у него обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Трусову может грозить до трёх лет лишения свободы.
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Трусову может грозить до трёх лет лишения свободы.
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Александр Бойцов