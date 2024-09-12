Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д мосту в Севастополе

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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя, который по заданию СБУ собирался совершить теракт на железнодорожном мосту. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, СБУ завербовала 51-летнего жителя Севастополя через мессенджер. Ему дали задание собрать информацию о военных и транспортных объектах, а после организовать взрыв на железнодорожном мосту в Севастополе.
По заданию украинского куратора мужчина изъял из тайника взрывчатку, однако попал во внимание ФСБ. Мужчину задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что специальные службы ДНР задержали жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене.
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По заданию украинского куратора мужчина изъял из тайника взрывчатку, однако попал во внимание ФСБ. Мужчину задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что специальные службы ДНР задержали жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене.
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Элина Позднякова