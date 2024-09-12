Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д мосту в Севастополе

Частный самолет перепутали с беспилотником, атаковав его из стрелкового оружия в Мурманской области, сообщают Telegram-каналы «Авиаторщина» и Baza. Уточняется, что после того, как отменили план «Ковер», введенный накануне в Апатитах, в Архангельск полетели два частных воздушных судна. Речь идет о легкоспортивном ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5.