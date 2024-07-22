ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец был куратором теракта в Крыму в 2023 году

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ФСБ объявила, что глава офиса президента Украины Машовец был причастен к подготовке теракта в Крыму в 2023 году.
«Роман Машовец, глава офиса Владимира Зеленского, был причастен к подготовке теракта в Крыму. Этот теракт планировали совершить с помощью взрывчатых веществ, которые должны были доставить из Европы», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала поставки взрывчатки и электродетонаторов в Россию из Европы. Аналогичная схема переправки взрывчатки была обнаружена в Крыму в апреле 2023 года. Готовившие теракт были задержаны.
Стоит отметить, что Роман Машовец, руководитель офиса Владимира Зеленского, курировал деятельность этих людей. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск.
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