Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета

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Обнаружены обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», — сказано в сообщении.19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а пилот так и не вышел на связь в назначенное время.
Поиски были временно остановлены из-за сложных метеорологических условий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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