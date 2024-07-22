В Благовещенске МВД начало проверку из-за видео с групповым избиением девушки

Вечером в субботу, 20 июля, в социальных сетях появился призыв о помощи в поисках человека. Пропал 28-летний житель Самары Денис Тищенко. В субботу около 14:00 он отправился в магазин и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Детали загадочного исчезновения – в материале «Радио 1».