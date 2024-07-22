В Благовещенске МВД начало проверку из-за видео с групповым избиением девушки

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В Благовещенске правоохранительные органы начали проверку после публикации в социальных сетях видео с групповым избиением девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Амурской области.
На опубликованных кадрах несколько молодых людей в медицинских масках издевались над девушкой, которую обвиняли в хищении 300 тысяч рублей у магазина. Россиянка пыталась объяснить, что ее подставили, однако преступники продолжали бить ее, после чего сбрили пострадавшей волосы, облили зеленкой и велели извиняться.
Правоохранители намерены установить всех участников произошедшего.
Ранее сообщалось, что за прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе.
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Правоохранители намерены установить всех участников произошедшего.
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Екатерина Коршунова