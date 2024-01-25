ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из ДНР

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В Донецкой народной республике сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в табачной компании.
РБК пишет, что обыски проходили по 18 адресам, которые связаны с «Донецкой табачной компании» (ДТК), и на самом предприятии. Силовики обнаружили склады контрафакта без маркировки. Было изъято более 12,5 млн пачек. Обыски проводились в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции.
Компания декларировала в 2022 году выпуск 884,3 млн сигарет. Приказом Министерства доходов и сборов ДНР ДТК было разрешено ввезти 294 544 кг табачного сырья. Источник РБК сообщил, что предприятие могло на заказ производить сигареты многих брендов.
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Компания декларировала в 2022 году выпуск 884,3 млн сигарет. Приказом Министерства доходов и сборов ДНР ДТК было разрешено ввезти 294 544 кг табачного сырья. Источник РБК сообщил, что предприятие могло на заказ производить сигареты многих брендов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.Компании могут предъявить обвинения по статьям о незаконном использовании товарного знака, использовании поддельных акцизных марок, а также уклонении от уплаты налогов.
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Мария Фирсова