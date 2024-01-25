В Краснодаре ребенка в одном подгузнике отправили зимой на улицу

Фото: istockphoto/Polina Strelkova
Мужчина шёл по заснеженным краснодарским улицам с ребёнком, на котором был один подгузник.
Полиция инициировала проверку, сообщает городское УМВД в Telegram-канале. В сети появились фотография, где мужчина, который одет по погоде, несёт на плечах ребёнка, на котором один подгузник и больше ничего. По словам очевидцев, мужчина ещё и натирал ребёнка снегом.
Полиция установит личность мужчины и ребенка, проверит состояние несовершеннолетнего, а также даст оценку действиям гражданина.
По данным синоптиков, 25 января, в четверг, в Краснодаре температура не выше +6 градусов.
Ранее сообщалось, что житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.
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Полиция установит личность мужчины и ребенка, проверит состояние несовершеннолетнего, а также даст оценку действиям гражданина.
Ранее сообщалось, что житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.
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Мария Фирсова