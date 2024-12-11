ФСБ и МВД пресекли деятельность кол-центров, которые обманывали граждан более 20 стран

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Официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк заявила, что в Москве работники полиции вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, участвовавших в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран, проинформировало издание Lenta.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
Следствие полагает, что в Москве действовало несколько подобных кол-центров — в них было примерно 500 рабочих мест. Представители кол-центра беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.
Официальный представитель МВД подчеркнула, что потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей, сообщило агентство ТАСС. Ирина Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов. Егора Буркина объявили в международный розыск
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Следствие полагает, что в Москве действовало несколько подобных кол-центров — в них было примерно 500 рабочих мест. Представители кол-центра беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.
«Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия», — отметила Ирина Волк.
Официальный представитель МВД подчеркнула, что потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей, сообщило агентство ТАСС. Ирина Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов. Егора Буркина объявили в международный розыск
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Ольга Енгалычева