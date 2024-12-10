Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет

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В Костромской области 10 декабря задержали двоих членов Таганской ОПГ Владимира Панасенко (Француз) и Дениса Архипова (Хипа). Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их задержали за участие в нескольких убийствах. Много лет преступники были вне подозрений, однако накануне их давние подельники раскрыли правду.
Согласно информации канала, в 2000 году они убили участника своей же бригады Андрея Миронова, а спустя три года расправились с несколькими конкурентами в Люберцах.
Напомним, банда «Таганские» была создана в начале 90-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером, который умер в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году.
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Согласно информации канала, в 2000 году они убили участника своей же бригады Андрея Миронова, а спустя три года расправились с несколькими конкурентами в Люберцах.
Напомним, банда «Таганские» была создана в начале 90-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером, который умер в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году.
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Екатерина Коршунова