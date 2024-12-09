Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда

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Бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.По информации Следственного комитета, Сатюков получил пять миллиардов рублей в виде криптовалюты Биткоин и Эфириум от администратора криптобиржи. Эти средства предоставлялись в обмен на покровительство и защиту.
Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом.
В настоящее время следователи предпринимают меры для установления местонахождения Сатюкова и Соколова. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, усилия направлены на их розыск и экстрадицию.
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Мария Моисеева