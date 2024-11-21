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ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden

РБК: ФСБ и МВД проводят обыски в офисе и на складах компании Zenden
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные мероприятия в офисе обувной компании Zenden в Москве и на складах, которые считаются связанными с её владельцем Андреем Павловым*. Об этом сообщает РБК.


Отмечается, что главное следственное управления ГУ МВД России по городу Москве возбудило дело по статье Уголовного кодекса РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России.

По сведениям от источников издания, следственные действия проводятся, в частности, в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово, а также в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.

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Соучастника мошенничества в отношении певицы Долиной задержали в Москве
21 ноября 2024, 18:00

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Соучастника многомиллионного мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной задержали в Москве, мужчине предъявили обвинение, проинформировало ТАСС.
«Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — передала пресс-служба прокуратуры Москвы.

Представители столичного ведомства обратили внимание, что в скором времени суд при участии прокурора будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что речь идёт о мошенничестве в отношении советской и российской эстрадной исполнительницы Ларисы Долиной.

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Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
21 ноября 2024, 17:50

Фото: istockphoto / Motortion

В Бакалинском районе Башкирии 18 июля 2022 года четыре молодые подруги отправились встречать рассвет, но домой ни одна из них уже не вернулась. В то утро они все трагически погибли: пьяный водитель разрушил судьбы девушек и перечеркнул своё будущее. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

Трагедия для каждого


Местных жителей потрясла внезапная гибель 16-летней Яны А., 18-летней Анны Е., 19-летних Ксении Л. и Эльвины С. Девушки были яркими и талантливыми личностями, которыми восхищались все взрослые. Они хорошо учились в школе, у каждой из них были интересные увлечения. Никто не ожидал, что их жизнь так внезапно оборвётся.

На их похороны пришло около ста человек, а место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки, которые размещают на бетонном ограждении вдоль дороги.

После окончания школы все девушки переехали в Уфу и поступили в разные колледжи. В большом городе им было сложно встречаться часто из-за занятости и личных дел. Но они решили соблюдать традицию и проводить совместные летние каникулы в родном селе Бакалы.

Последний рассвет


В ночь с 17 на 18 июля 2022 года подруги пошли в местный клуб. Там они общались, рассказывали друг другу истории, делились планами на будущее и хорошо проводили время друг с другом.

Продолжить встречу девушки решили, встретив рассвет. Но по пути к месту назначения, все 4 девушки оказались под колёсами Audi A5, за рулём которого был пьяный водитель. Автомобиль нёсся со скорость 110 километров в час.

Когда на место происшествия приехала скорая, помогать было не кому — подруги уже не дышали.


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Водитель-убийца


Недалеко от места трагедии сидел 23-летний Марс, тот самый водитель. Он окончил нефтяной университет и был из обеспеченной семьи. В его крови обнаружили 0,333 промилле алкоголя. В ту ночь молодой парень тоже решил отдохнуть и провести время в кругу друзей.

Родители Марса утверждают, что в обычной жизни их сын почти не пьёт. Родственники не понимают, почему он сел за руль в нетрезвом состоянии.

Местные жители опасались, что юноша сможет избежать ответственности. Однако ситуация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что даже глава Башкирии Радий Хабиров решил вмешаться. Он потребовал проведения тщательного расследования и наказания в соответствии с законом.

«Негодяй попался пьяным — надо теперь смотреть, забирают ли у него права. Надо провести совещание с судейским сообществом. Максимальное наказание там должно быть», — высказался Хабиров.

Однако Марс даже и не пытался избежать наказания. Первое, что он сделал после случившегося — написал своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват».

Наказали в соответствии с законом


В итоге суд первой инстанции приговорил Марса к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляция позволила уменьшить срок до 11 лет.

Сейчас он отбывает наказание в Пермской колонии, где работает в швейном цехе.

«Искренне, душой и всем сердцем я раскаиваюсь. Прошу прощения у матерей, родных каждой из погибших. Я готов отдать свою собственную жизнь, лишь бы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно», — сказал подсудимый.

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Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу
21 ноября 2024, 17:38

Фото: iStock/ ToscaWhi

В Подмосковье мужчину, который подозревался в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу, проинформировал Телеграм-канал 360.ru.
28-летний полностью признал свою вину в убийстве.

19 ноября мигрант из Таджикистана до смерти избил свою пятимесячную дочь, потому что она громко плакала, а его это раздражало.

Мать ребёнка отошла в магазин, младенец проснулся и начал плакать. Отец рассердился из-за громких и раздражительных рыданий и чтобы малышка замолчала, он избил ее. Ребёнку мигрант нанёс множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело пятимесячной девочки направляли на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщина передавала историю про бусину, что якобы младенец ей подавился. Следствие выясняет, была ли это попытка покровительства мужа или лишь предположение о случившимся с дочерью выяснит.

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В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу
21 ноября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/simpson33

В одной из школ Чебоксар ученик шестого класса по имени Глеб пытался с ножом напасть на учительницу. Его скрутили и обезоружили оказавшиеся поблизости коллеги педагога.
Мальчик взял нож в школьной столовой, сообщает телеграм-канал Baza. После этого он направился к учительнице, которую, по словам его одноклассников, не любил больше всех. Трагедии удалось избежать: юному агрессору заломили руки и вырвали у него нож.

Нападавший состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере (ПНД) с пометкой «психически агрессивный». Соученики Глеба рассказали, что он и раньше отличался неуравновешенным поведением, не мог контролировать вспышки ярости. Мальчик срывал уроки, обливал учеников водой, а однажды чуть не задушил одноклассника. После инцидента с ножом Глеба увезли в ПНД.

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#уроки
#мальчик
#учитель
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Россиянке удалили опухоль размером с ребенка
21 ноября 2024, 16:26

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Хирурги удалили 65-летней россиянке 10-килограммовую опухоль размером с ребенка. Об этом сообщили в ККОД имени М. С. Раппопорта. Женщина долгие годы игнорировала боли и не обращалась за помощью.
После обследования врачи выяснили, что внутри пенсионерки с Кузбасса много лет из яичника растет новообразование, размеры которого стали превышать 36 сантиметров.
«К счастью, помощь подоспела вовремя. Ведь среди возможных осложнений – разрыв новообразования, кровоизлияние, нагноение, нарушение функции тазовых органов, клинически проявляющиеся симптомами «острого живота», — приводят сообщение онкодиспансера в «Сiбдепо».
Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили школьнику 10-сантиметровую костную опухоль. 13-летний подросток жаловался на объемное твердое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении могла переродиться в злокачественную. В итоге, операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение.

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#диагностика
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Обокравшего квартиру актрисы Рутберг в Москве мигранта осудили на два года
21 ноября 2024, 16:17

Юлия Рутберг (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Мигранта Уктама Саламова приговорили к двум годам колонии за то, что он обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг на 2,5 миллиона рублей, проинформировало РИА Новости.
С Саламова взыщут 1,7 миллиона рублей в пользу Юлии Рутберг.

Мигранта, ограбившего квартиру артистки, задержали в сентябре 2023 года. Гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в многоквартирный дом, который находился на Садово-Сенной улице, сломал замок на входе в жилое помещение Юлии Рутберг и вынес оттуда два миллиона рублей в различной валюте. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что именно Уктам Саламов проник в квартиру актрисы. В момент ограбления самой Юлии Рутберг не было дома она уезжала на гастроли.

Ранее молодой человек дочери бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал семью возлюбленной на один миллион рублей. Первой кражу обнаружила супруга экс-мэра, которая не досчиталась колец из белого золота.

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#суд
#актриса
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Из-за измены пытал плоскогубцами и раскаленным металлом: под Кемерово задержали истязателя
Россиянин пытал девушку плоскогубцами и раскаленным металлом, заподозрив измену
21 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock/cyano66

В Кемеровской области задержали 21-летнего жителя Прокопьевска, который пытал свою девушку плоскогубцами и раскаленным металлом, заподозрив ее в измене. Об этом сообщает Рудничный районный суд. Истязателя отправили в СИЗО на время расследования.
Отмечается, что парень съехался с 18-летней девушкой в квартире его родителей. Спустя несколько совместной жизни он начал подозревать ее в измене.
«После чего стал прикладывать раскаленную металлическую ложку к частям тела – бедру, голени, ладони, нанес удар по лицу, сжимал плоскогубцами пальцы на руке потерпевшей. Спустя несколько дней обвиняемый избил потерпевшую с особой жестокостью, в результате избиения сломал ей нос», — приводят сообщение ведомства в «Сiбдепо».
Когда полиция приехала задержать подозреваемого, он выпрыгнул с балкона и сбежал. Поймали его в доме потерпевшей, когда он требовал от нее забрать заявление.

Уголовное дело возбудили по статье об истязании с особой жестокостью. Суд отправил парня в СИЗО на время следствия. Он же, в свою очередь, подал апелляцию.

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Росгвардейцы задержали в Талдоме убийцу местного охотника
21 ноября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Талдоме задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии, сообщили в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области.
«При силовой поддержке ОМОН «Пересвет» задержан 41-летний мужчина. Как установило следствие, вечером 17 ноября подозреваемый, находясь в лесу в Талдомском городском округе, выстрелил из огнестрельного оружия в двух местных охотников. Один из мужчин скончался от полученного ранения. Другому была своевременно оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Как отметили в подмосковной Росгвардии, во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты ружья, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия.


По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
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Пытал и подозревал в изменах: бизнесмен из Карелии убил экс-возлюбленную на глазах у коллег, подробности
21 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении известного бизнесмена Александра Е., которого прозвали «пельменным королём». В июле 2024 года он ворвался в офис к своей бывшей жене в Петрозаводске и убил её на глазах у коллег. Когда свидетели попытались остановить разъярённого мужчину, было уже слишком поздно. «Радио 1» расскажет подробности страшной истории и раскроет мотивы ​убийцы.

Обманчивая картинка


Мария (имя изменено) и Александр состояли в браке более пятнадцати лет. У них двое детей. Она — ревизор в дистрибьюторе замороженных продуктов питания, а он — владелец пельменной, которого прозвали «пельменным королём». На публике пара казалась счастливой, а Александр выставлял себя как примерного семьянина. Однако подруги Марии признались SPB.KP.RU, что дела обстояли совершенно иначе.

«Год назад они развелись с мужем, и он настроил сына против нее и забрал его жить к себе. Ирина осталась с дочкой. Тогда она призналась, что Саша был психопатом, ревнивым тираном. Настоящим абьюзером. Он угрожал ей, преследовал», — сообщила одна из знакомых женщины.

Убил жену в офисе


Мария признавалась коллегам, что работа для неё — безопасное место. Но в тот роковой день она умерла прямо в своём офисе. Бывший муж нашёл её и тут.

Скорее всего, Александр попал на территорию компанию в тот момент, когда туда приехали клиенты. Затем он вошёл в кабинет бывшей жены и, не колеблясь, убил её. На это ему потребовалось лишь 10 секунд.

«Не было даже возможности что-то сделать. У Александра было безумное лицо. Он приказал всем оставаться на своих местах. Выстрелил из пистолета для забоя скота в Ирину и накинулся на нее с ножом. Мы надеемся, что он сгниет в тюрьме и больше никому не причинит вреда. Он специально пришел убить Машу», — вспоминает коллега жертвы.

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Увёз в лес и пытал


В июне 2024 года, незадолго до убийства, бизнесмен подкараулил свою бывшую жену на улице и силой затолкал её в машину. Он вывез её в лес и заставил встать на колени. В автомобиле у него были инструменты для пыток. Всё это ради того, чтобы убедиться в том, что Мария ему не изменяет. Тот факт, что они уже давно развелись, не имел значения для Александра: он всё ещё считал Машу своей.

«В последние месяцы брака они часто ссорились, все это происходило на глазах детей. Ира как-то обмолвилась, что считала мужа психопатом и ревнивым тираном, поэтому они и развелись», — поделилась с «КП – Санкт-Петербург» коллега Марии.

В итоге Маша смогла убедить бывшего мужа в том, что у неё никого нет, и он отпустил её домой. Однако женщина никому не рассказывала о том, что случилось, даже своим близким. Она опасалась, что если сделает это, то Александр разозлится ещё сильнее и тогда она точно не сможет спастись. Но, к сожалению, всё получилось наоборот.

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Меры наказания


В течение последних пяти месяцев Александр находится в следственном изоляторе. Он не отрицает своей вины и даёт показания следователям, однако раскаиваться не собирается.

«Пельменный король» обвиняется в похищении человека, совершенное с применением насилия и оружия и убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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