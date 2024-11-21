ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden

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Сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные мероприятия в офисе обувной компании Zenden в Москве и на складах, которые считаются связанными с её владельцем Андреем Павловым*. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что главное следственное управления ГУ МВД России по городу Москве возбудило дело по статье Уголовного кодекса РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России.
По сведениям от источников издания, следственные действия проводятся, в частности, в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово, а также в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова