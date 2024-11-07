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У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски

Полиция провела обыски по делу москвички, обозвавшей строителей «руснёй»
Фото: istock / blinow61

Фото: istock / blinow61

37-летняя москвичка Яна Джоган, ранее задержанная за угрозы пистолетом и националистические высказывания в адрес строителей, столкнулась с новыми обвинениями.
По данным RT, у нее в квартире прошли обыски. Используемый пистолет оказался пневматическим. Кроме уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, женщине вменяют административную статью о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики.

Напомним, в одном из ЖК в Некрасовке она назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, после чего сделала несколько холостых выстрелов.



Женщина обжаловала решение о заключении в СИЗО. Отметим, мать Джоган сама оказалась русской, а отец — украинцем. В начале 90-х годов мужчина переехал в российскую столицу из Винницкой области.

До этого в Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей
В Магадане возбуждено дело после гибели женщины и детей при пожаре
07 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/Kara Capaldo

Следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане.
Трагедия произошла 7 ноября утром: на линию «112» поступило сообщение о том, что в доме №65 на улице Речной случилось возгорание. В процессе тушения пожара обнаружились тела женщины 1991 года рождения и трех детей в возрасте от 6-10 лет.

«По предварительным данным, 7 ноября в 09:37 (01:37 мск) на линию «112» поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже дома №65 на улице Речной в Магадане», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия приехали руководители следственного управления и отдела по Магадану. Начал проводиться осмотр для установления деталей и обстоятельств трагедии.

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#пожар
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#происшествия
#ск рф
#112
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На Камчатке возле школы заметили медведя
МЧС: В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, замеченного в городе
07 ноября 2024, 05:09

Фото: iStock/Byrdyak

В Петропавловске-Камчатском был замечен медведь в районе Садового переулка, рядом со школой и детским садом, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В сообщении также были даны советы, как вести себя в случае встречи с медведем. Жителей просили быть осторожными и особенно внимательно следить за местонахождением своих детей.

На место оперативно выехал охотовед для контроля ситуации.

Спустя менее часа МЧС объявило, что медведь был отстрелен. При этом не уточняется, откуда животное могло появиться в городской черте.

Ранее, в конце сентября, в поселке Лучегорск в Приморском крае медведь напал на приют для бездомных животных, убив 35 собак. До этого в том же районе медведь растерзал двоих мужчин на дачном участке.

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#детский сад
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Два человека погибли при пожаре в Крыму: причина возгорания — курение в постели
МЧС: пожар в пятиэтажном доме в Симферополе унес жизни двух человек
07 ноября 2024, 04:02

Фото: iStock/Mathieu Tye

В ночь на пятницу в Симферополе произошло возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, тела погибших были обнаружены газодымозащитной службой (ГДЗС) во время проведения разведки.

«Этой ночью в Симферополе в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Во время разведки звеном ГДЗС были обнаружены двое погибших», — передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
По предварительной информации, причиной пожара стало курение в постели.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 кв.м. К работам привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники МЧС.

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Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, который угрожал воспитателю в Калуге
07 ноября 2024, 03:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, который угрожал воспитателю детского сада в Калуге, сообщили в ведомтсве.
Согласно информации следсвия, мужчина с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын, и начал угрожать воспитателям убийтсвом. Указано, что лоумышленник — уроженец одной из республик Средней Азии, получивший гражданство Российскйо Федерации в 2017 году.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Помимо этого, правохранители проверят, законно ли он приобрел российское гражданство.

Ранее сообщаслоь, что киргизские мигранты подрались из-за проституток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три удара по Бейруту: Израиль атаковал район у аэропорта
ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Бейрута рядом с аэропортом
07 ноября 2024, 03:02

Фото: iStock/aapsky

Израильские ВВС нанесли три мощных удара по району Узаи, расположенному рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщает РИА Новости.
Перед атакой израильская армия опубликовала предупреждение о том, что намереваются атаковать данный район Бейрута, после чего сотни жителей поспешно покинули Узаи, направляясь в центр ливанской столицы.

Удары были нанесены в среду вечером, авиация также атаковала районы Лейляки, Харет-Хрейк и Маамура в южном пригороде Бейрута.

Эти события стали причиной значительного беспокойства среди граждан и привели к массовой эвакуации жителей из опасных зон.

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#атака
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Никто не хочет навещать: что стало с 16-летним школьником из Пермской области, убившим всю свою семью
07 ноября 2024, 03:00

Фото: istock / ipolonina

2 марта в одном из частных домов Пермского края были обнаружены тела трех человек. Оказалось, что кровавую расправу учинил 16-летний школьник, уставший от давления со стороны родителей. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Убийство в Пермском крае


Вечером 2 марта 16-летний школьник сначала напал на мать, которая готовила ужин на кухне, затем убил вернувшегося с работы отца, а через час расправился с младшей сестрой, пришедшей из школы. Тела матери и дочери были опознаны сразу, а вот третье тело вызвало сомнения.
Родственники сначала подумали, что это старший сын, потому что тело было сильно обезображено.

«Близкие погибших ошибочно опознали одно из тел как несовершеннолетнего подростка из-за серьезного обезображивания. Кроме того, подросток переодел отца в свою одежду, чтобы затруднить опознание», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Розыск убийцы


Вскоре 16-летнего подозреваемого объявили в розыск. Его задержали 3 марта в Екатеринбурге, куда он добрался на такси. Водитель рассказал следователям, что парень весь путь тихо сидел на заднем сиденье, вероятно, спал. В Екатеринбурге он остановился в хостеле, где провел полтора дня. На допросе подросток признался в содеянном, объяснив свои ужасные поступки психологической травмой. Он рассказал, что на протяжении нескольких лет у него копилась обида на мать, отца и сестру.

Подростка отправили в СИЗО №5, рассчитанное на 440 человек. В этом учреждении содержатся как подследственные, так и осужденные, в основном женщины и несовершеннолетние правонарушители.


Одиночество и психиатрическая больница


В сентябре 2021 года после серии экспертиз подростка признали невменяемым и направили на принудительное лечение, переведя в психиатрический стационар.

«Мой подзащитный находится в подавленном состоянии. Никто из оставшихся родственников не хочет его навещать или передавать ему что-либо», — сообщил «КП» пермский юрист.

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#убийство
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Подросток для регулярного насилия и избавление от жены: «самый добрый муж Америки» оказался не тем, за кого себя выдавал, подробности
07 ноября 2024, 02:00

Фото: istockphoto /KatarzynaBialasiewicz

Дизайнер компьютерных игр Тимоти Мерфи-Джонсон, которого в США прозвали «самым добрым мужем», получил пожизненный срок за издевательства над женщинами. Новость об его аресте вызвала широкий резонанс в обществе. Никто и подумать не мог, что человек, которого считали эталонным супругом, мог совершить ряд ужасных преступлений. Подробности – в материале «Радио 1».

«Лучший муж Америки»


В 2015 году в Интернете появилось фото с трогательной запиской Тимоти Мерфи-Джонсона, в которой он делился своими чувствами к жене. В этом эмоциональном послании мужчина описывал, почему так сильно ее любит. Эта трогательная записка быстро завирусилась в сети, и многие стали называть Тимоти «самым добрым мужем Америки».

Однако позже мужчина оказался арестован за ряд ужасных преступлений. Его добрые слова о любви к жене, когда-то вызывавшие восхищение, теперь воспринимались в совершенно ином свете.

Избиения жены и насилие над подростком

Тимоти Мерфи-Джонсон (Фото: Офис прокурора США, Южный округ Флориды)
В 2017 году любимая жена Тимоти скончалась от передозировки наркотиками. Убитый горем муж утверждал, что не может поверить в произошедшее и не понимает, как это могло случиться. Отец умершей женщины позже раскрыл детали, указывающие на необычное поведение Мерфи-Джонсона. Он настаивал на вскрытии тела дочери, чтобы выяснить истинную причину ее смерти, но Тимоти категорически отказался и потребовал экстренной кремации.

«Мне даже не сообщили о ее смерти. Он сразу же захотел кремацию. Я настоял на вскрытии, но в итоге он не отдал мне даже ее прах», — пишет издание The Mirror.

Позже выяснилось, что Мерфи-Джонсон в период своего брака систематически избивал жену, нанося ей такие травмы, что она была вынуждена скрывать их от окружающих. Некоторые друзья Молли рассказали, что насилие в семье стало для нее постоянным явлением. Они обнародовали переписку, в которой жертва делилась своими переживаниями о насильственном поведении супруга.

В сообщениях она отправила три фотографии своего разбитого лица, сопровождая их лаконичной, но выразительной фразой: «все за разное время». Это подтверждало регулярность побоев. В том же диалоге Молли сообщила, что хочет развестись.

Несчастная даже обращалась в полицию с заявлением на Тимоти, но впоследствии отозвала его из-за угроз со стороны мужа.

«Он подверг меня физическому насилию, бил по спине и животу, по голове и рукам, толкал вниз и вырывал у меня сумку, деньги и телефон, чтобы я не смогла сбежать», — писала Молли.

Интересно, что семья Тимоти Мерфи-Джонсона считает его жертвой. Они утверждают, что Молли страдала психическим расстройством и могла быть способна на убийство. По их словам, Тимоти несколько раз спасал жизнь своей жене.

«Это был печальный и токсичный союз двух людей с серьезными наркотическими зависимостями и психическими проблемами», — пишет The Mirror.

Вновь расследовать смерть жены Тимоти прокуроры взялись лишь месяц назад, когда мужчину приговорили к пожизненному заключению за похищение несовершеннолетней.

Оказалось, что Мерфи-Джонсон вместе с подругой Оливией Эшфорд Хенн похитили 16-летнюю девушку в начале июня 2023 года и удерживали ее более полутора месяцев. В течение этого времени несчастная находилась в плену и подвергалась постоянной сексуальной эксплуатации, а также принуждению к употреблению наркотиков.

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#приговор
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#насилие
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#травмы
#мужчина
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#сша
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Отец убил двух маленьких сыновей и пропал: Полиция до сих пор не знает, где он и что с ним произошло
07 ноября 2024, 01:40

Фото: istock / feri ferdinan

В 2019 году жителей Уфы повергло в шок страшное убийство двух мальчиков. В конце октября 37-летний Артем Мазов поссорился с супругой и ушел гулять с двумя своими сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом. Дети обрадовались, однако они не знали, что на самом деле задумал отец. В материале «Радио 1» расскажем эту ужасающую историю и ее неразгаданные тайны.

Ушли гулять и не вернулись

В правоохранительные органы обратилась жена Артема Эльмира, которая сообщила, что никто из семьи домой не вернулся. Начались поиски, местность дополнительно прочесывали волонтеры и неравнодушные жители.

Достаточно быстро появились первые результаты – на берегу реки Белой была найдена машина, которая принадлежала семье Мазовых. Однако вокруг никого не было, а в воде плавал надувной матрац. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как позже выяснится, отец семейства работал старшим машинистом турбинного цеха на ТЭЦ. За день до пропажи он вышел в ночную смену, а утром собирался помириться с 34-летней женой, с которой поссорился перед работой на почве ревности, и пришел домой с цветами. Только женщина такой жест не оценила, она собиралась уходить от мужа и в день пропажи требовала развода.

Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки
Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки

По данным UFA1.RU, ссоры начались из-за стремления Артема полностью контролировать жену. Он требовал сообщать обо всех передвижениях, что нервировало Эльмиру. После выяснения отношений примерно в 12:00 пара пошла в салон, куда Эльмира уже была записана на маникюр. Когда они вернулись, Артем отправился к своим родителям за детьми.

Мазов сказал жене, что пойдет погулять с мальчиками, но в итоге они пропали. После ухода мужчина звонил Эльмире с вопросом, не передумала ли она разводиться. Получив отрицательный ответ, он положил трубку и отключил телефон.

Поиски детей

Со дня пропажи мальчиков 8 месяцев искали спасатели, волонтеры и полицейские. Была прочесана практически вся акватория ближайших рек, в воде работали водолазы. Куда пропали дети и их отец — загадка.

Только в июле 2020 года стало известно, что произошло с детьми. Их тела нашли в воде с разницей в несколько часов — одно в 10 км от места исчезновения, второе в 50 км от первого. Мать опознала детей по одежде, позже ДНК-экспертиза подтвердила их личности. Эльмира похоронила своих детей 25 июня 2020 года в своей родной деревне.

Фото: istock / Петр Ткаченко

Убийтсво или суицид?

Где находится Мазов — до сих пор неизвестно. Есть сведенья, что Артем интересовался шпионскими фильмами и детективной литературой. В частности, он любил персонажа Джейсона Борна, мастерски скрывающегося и менявшего личность. Также следователи выяснили, что до исчезновения он искал в интернете свободные номера в зарубежных отелях.

По официальным данным, СК склоняется к версии с самоубийством. Причиной, по которой тело не нашли, считают техническую профессию пропавшего. Якобы он мог знать, как уйти из жизни, чтобы тело никогда не нашли.

«Полагаю, мы не можем найти тело не потому, что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа», – цитируют слова следователя журналисты «КП-Уфа».
Также есть версия, что отец сам расправился с сыновьями. Мужчина все еще находится в федеральном розыске. МВД по Башкирии даже объявило награду в полмиллиона рублей тому, кто поможет установить местонахождение подозреваемого. Он есть даже в списках Интерпола.

Фото: istock / imranahmedsg

«Он не мог такого сделать»

Знакомые и соседи семьи говорят, что Артем всегда казался приятным мужчиной и не вызывал подозрений. Эльмира тоже производила хорошее впечатление. Пара была вместе 16 лет. Знакомые утвреждают, что отец любил детей, сам водил на их доплнительные занятие. Также он был ответственным, на работе появлялся без опозданий, редко болел.

«Он не мог такого (причинить вред, убить детей. — Прим. ред.) сделать. Особенно это касается детей: он их очень любит», — утверждали друзья семьи Мазовых.

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Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
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Бывший глава уголовного розыска Санкт-Петербурга задержан за превышение полномочий
ФСБ задержала экс-начальника уголовного розыска Санкт-Петербурга
07 ноября 2024, 01:19

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

6 ноября сотрудниками ФСБ был задержан бывший руководитель главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олег Колесников.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает источник «Известий».

Колесникову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, часть 3, касающейся превышения должностных полномочий.

Ранее, 12 июля, в Иваново по аналогичному обвинению были арестованы два заместителя председателя правительства Ивановской области — Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин. По данным УФСБ, они способствовали одной фирме в получении права на заключение 22 контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму более 850 млн рублей.

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