У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски

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37-летняя москвичка Яна Джоган, ранее задержанная за угрозы пистолетом и националистические высказывания в адрес строителей, столкнулась с новыми обвинениями.
По данным RT, у нее в квартире прошли обыски. Используемый пистолет оказался пневматическим. Кроме уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, женщине вменяют административную статью о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики.
Напомним, в одном из ЖК в Некрасовке она назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, после чего сделала несколько холостых выстрелов.
Женщина обжаловала решение о заключении в СИЗО. Отметим, мать Джоган сама оказалась русской, а отец — украинцем. В начале 90-х годов мужчина переехал в российскую столицу из Винницкой области.
До этого в Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напомним, в одном из ЖК в Некрасовке она назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, после чего сделала несколько холостых выстрелов.
Женщина обжаловала решение о заключении в СИЗО. Отметим, мать Джоган сама оказалась русской, а отец — украинцем. В начале 90-х годов мужчина переехал в российскую столицу из Винницкой области.
До этого в Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак