ФСБ и СК обезвредили группировку, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей
Видео: Telegram @sledcom_press
Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее заявление опубликовано в Telegram-канале Следком.
Двое из подозреваемых финансировали ВСУ и предоставляли им транспортные средства. В преступную группировку входили бенефициар международной компании — гражданин Латвии и руководитель российской микрокредитной фирмы. Еще один фигурант дела находится в розыске.
Согласно данным следствия, в период с 2022 по 2024 год денежные средства переводились на счета иностранной компании в рамках фиктивных кредитных договоров.
Петренко добавила, что следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельств совершенных преступлений.
