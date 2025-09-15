ФСБ и СК обезвредили группировку, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

15 сентября 2025, 10:24

По делу о выводе 2,5 млрд руб за рубеж задержали 5 людей, 1 объявили в розыск

Видео: Telegram @sledcom_press

Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее заявление опубликовано в Telegram-канале Следком.