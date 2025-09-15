Прохожий нашел останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера

15 сентября 2025, 09:12

DМ: в Великобритании нашли останки геймера, который ушел из дома шесть лет назад

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Прохожий нашел человеческие останки недалеко от водохранилища Шуйн-онн в Великобритании. Они принадлежат пропавшему шесть лет назад мужчине. Об этом сообщает Daily Mail.