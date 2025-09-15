Прохожий нашел останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера
Прохожий нашел человеческие останки недалеко от водохранилища Шуйн-онн в Великобритании. Они принадлежат пропавшему шесть лет назад мужчине. Об этом сообщает Daily Mail.
2 августа 2019 года 33-летний Джордан Морей покинул свой дом и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Исчезновение геймера заметили родственники.
Дверь в квартиру Морея была не заперта, внутри правоохранители обнаружили телефон мужчины и включенную игровую консоль. Однако при этом пропали налобный фонарик, рюкзак и кроссовки.
Поиски Морея велись активно, но за шесть лет не принесли результатов. Поисковые отряды не смогли обнаружить никаких следов, указывающих на местонахождение пропавшего геймера.
Накануне прохожий наткнулся на человеческие останки рядом с водохранилищем. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат именно Морею.
