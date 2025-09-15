Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух парках Москвы

15 сентября 2025, 09:38

SHOT: Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями найдены в двух парках Москвы

Фото: iStock/tiero

Два тела с ножевыми ранениями нашли в двух разных парках Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.