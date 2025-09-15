Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух парках Москвы
Два тела с ножевыми ранениями нашли в двух разных парках Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Филевском парке ночью был найден первый труп. Следствие установило, что смерть наступила от ножевого ранения в шею.
Полиция задержала подозреваемого, который уже дал признательные показания. Дальнейшее расследование находится под контролем столичной прокуратуры.
Второе тело обнаружили в Битцевском парке утром. На месте происшествия работают специалисты. Жертва — женщина, рядом с ней найден нож.
