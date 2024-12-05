Зарезал и обезглавил пенсионеров: что известно о жестоком убийстве в закрытом Сарове, задержан ли маньяк

В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела погибших обнаружил родственник утром в среду, 4 декабря. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, соседа жертв.
О подробностях произошедшего — в материале «Радио 1».
О жестоком преступлении стало известно в ночь на четверг, 5 декабря. В интернете появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В комментариях пользователи писали, что на кадрах — подозреваемый в преступлении, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.
По данным РИА Новости, видео — фейковые. Ложную информацию опровергли и жители Сарова, ведь сейчас «в городе нет столько снега». Опровергают они и то, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, якобы погнался за мальчиком, но тот смог спастись, забежав в автобус.
По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело. Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. На кадрах видно, что несколько комнат были залиты кровью.
Сын убитого выдвинул версию, что его отец и преступник долго боролись, о чем свидетельствует большое количество ножевых ранений на теле пожилого мужчины, а также сломанный диван.
Местные СМИ приводят такую версию: преступник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.
Правоохранители нашли маньяка в короткие сроки. Им оказался 29-летний мужчина, пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По словам горожан, подозреваемый жил очень близко от своих жертв, нигде не работал, а также состоял на учете у психиатра.
Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Некоторое время назад они подняли тревогу из-за некого подозрительного мужчины. Местный житель рассказал, что загадочный незнакомец, который был полностью одет в черное, прятался за деревьями около школы.
Примечательно, что общеобразовательная школа № 20, где видели этого мужчину, находится на проспекте Ленина — там, где и жили жертвы маньяка. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно. Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.
В настоящее время подозреваемого допрашивают. Свою вину он не признает. Если доказательств будет недостаточно, то мужчину отпустят на свободу.
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Жуткая находка
О жестоком преступлении стало известно в ночь на четверг, 5 декабря. В интернете появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В комментариях пользователи писали, что на кадрах — подозреваемый в преступлении, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.
По данным РИА Новости, видео — фейковые. Ложную информацию опровергли и жители Сарова, ведь сейчас «в городе нет столько снега». Опровергают они и то, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, якобы погнался за мальчиком, но тот смог спастись, забежав в автобус.
Фото: iStock/BrianAJackson
В настоящее время известно, что трупы обнаружили утром 4 декабря. На теле 78-летнего мужчины множество порезов, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена. О жуткой находке правоохранительным органам сообщил сын погибшего. Он приехал проведать отца-инвалида, так как тот долго не выходил на связь.
Как удалось задержать маньяка
По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело. Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. На кадрах видно, что несколько комнат были залиты кровью.
Сын убитого выдвинул версию, что его отец и преступник долго боролись, о чем свидетельствует большое количество ножевых ранений на теле пожилого мужчины, а также сломанный диван.
Местные СМИ приводят такую версию: преступник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.
Правоохранители нашли маньяка в короткие сроки. Им оказался 29-летний мужчина, пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По словам горожан, подозреваемый жил очень близко от своих жертв, нигде не работал, а также состоял на учете у психиатра.
Маньяк в Сарове уже совершал преступления
Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Некоторое время назад они подняли тревогу из-за некого подозрительного мужчины. Местный житель рассказал, что загадочный незнакомец, который был полностью одет в черное, прятался за деревьями около школы.
Фото: Telegram-канал Прокуратура Нижегородской области
Примечательно, что общеобразовательная школа № 20, где видели этого мужчину, находится на проспекте Ленина — там, где и жили жертвы маньяка. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно. Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.
В настоящее время подозреваемого допрашивают. Свою вину он не признает. Если доказательств будет недостаточно, то мужчину отпустят на свободу.
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В Нижегородской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионеров
14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид
Екатерина Коршунова