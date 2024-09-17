ФСБ ищет подельников агента ГУР, готовившего подрыв авто в Свердловской области

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Сотрудники ФСБ устанавливают подельников террориста, который по заданию ГУР Минобороны Украины планировал взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что мужчина по заданию украинских кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. Он планировал применить его для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области.
Его поймали с поличным при закладке СВУ в тайник. Однако террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При мужчине нашли пистолет Макарова с боеприпасами, мощное радиоуправляемое СВУ и телефон для связи с кураторами из ГУР Украины. В настоящее время устанавливаются его подельники.
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