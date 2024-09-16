ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова в Белгороде

Фото: iStock/gorodenkoff
ГУР Минобороны Украины заявило об убийстве в Белгороде российского военного журналиста Александра Коробова по прозвищу «Краб». Об этом пишут украинские СМИ 16 сентября.
«По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в Белгороде сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от нанесенных травм он скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Российская сторона данную информацию официально не подтверждала.
При этом белгородские издание «Фонарь» сообщает, что Коробов все-таки жив, но госпитализирован с травмами, полученными при неизвестных обстоятельствах.
Читайте также:
Буданов* заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»
ФСБ задержала в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской разведки
Добровольно вступившая в ВСУ украинка попала в плен ВС РФ в Курской области
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Элина Позднякова